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Таллинн расторг договор на проектирование новой больницы в Ласнамяэ

Таллиннская больница расторгла договор на проектирование медицинского городка в Ласнамяэ, который должен был объединить столичные муниципальные больницы. За уже выполненные работы город заплатил 2,9 млн евро: эксперты оценили их объем в 13,8%.
3D-визуализация предварительного проекта Таллиннской больницы.
  • 3D-визуализация предварительного проекта Таллиннской больницы.
  • Foto: ATIproject ja 3TI Progetti
В мэрии объяснили решение отсутствием четкой модели финансирования и господдержки. Договор стоимостью 30 млн евро был заключен в 2025 году предыдущей городской управой, передает rus.err.ee.
По словам мэра Таллинна Пеэтера Раудсеппа, правительство дало понять, что не готово финансировать строительство комплекса стоимостью около миллиарда евро: «Поэтому не осталось иного выхода, как расторгнуть заключенный договор на проектирование».
Руководитель Таллиннской больницы Аркадий Попов подчеркнул, что, несмотря на расторжение договора, процесс консолидации больницы продолжится. Цель – подготовить более реалистичный и устойчивый инвестиционный план.
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