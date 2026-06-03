Назад Таллинн расторг договор на проектирование новой больницы в Ласнамяэ Таллиннская больница расторгла договор на проектирование медицинского городка в Ласнамяэ, который должен был объединить столичные муниципальные больницы. За уже выполненные работы город заплатил 2,9 млн евро: эксперты оценили их объем в 13,8%.

В мэрии объяснили решение отсутствием четкой модели финансирования и господдержки. Договор стоимостью 30 млн евро был заключен в 2025 году предыдущей городской управой, передает rus.err.ee.

По словам мэра Таллинна Пеэтера Раудсеппа, правительство дало понять, что не готово финансировать строительство комплекса стоимостью около миллиарда евро: «Поэтому не осталось иного выхода, как расторгнуть заключенный договор на проектирование».

Руководитель Таллиннской больницы Аркадий Попов подчеркнул, что, несмотря на расторжение договора, процесс консолидации больницы продолжится. Цель – подготовить более реалистичный и устойчивый инвестиционный план.