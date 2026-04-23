Бизнес Армина Кару намерен вывести облигации на Таллиннскую биржу
Бизнес по производству овсяных напитков Yook, крупным совладельцем которого является предприниматель Армин Кару, намерен вывести облигации на Таллиннскую биржу, чтобы за счет привлеченных средств расширить деятельность.
После бизнеса в сфере казино предприниматель Армин Кару открыл новое для себя направление индустрии напитков, сосредоточившись на овсяных напитках.
Размещение облигаций хочет провести Yook OÜ, материнская компания Yook Production AS. Эмиссию планируется провести этой весной, поэтому компания уже подала заявку на допуск облигаций к торгам в списке облигаций альтернативного рынка First North Таллиннской биржи.
Инвестиционная компания Армина Кару HansaAssets в прошлом финансовом году получила 23,1 миллиона евро чистой прибыли, в основном за счет финансовых инвестиции. Объем проданных активов составил 49,2 миллиона евро.
