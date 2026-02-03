SpaceX покупает ИИ-компанию Илона Маска

Илону Маску принадлежат и SpaceX, и ИИ-компания xAI.
Foto: Reuters/Scanpix
На прошлой неделе ходили слухи, что Маск намерен объединить свои бизнесы. Теперь это стало реальностью. Речь идет об одном из самых амбициозных слияний в технологическом секторе на сегодняшний день, которое объединяет компанию из космической и оборонной отрасли с быстро растущим разработчиком искусственного интеллекта, чьи операционные расходы в значительной степени связаны с чипами, дата-центрами и потреблением энергии.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Американская компания SpaceX успешно осуществила 11-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом самого большого в истории космического корабля Starship, который приводнился в Индийском океане, пишет DW.
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.