Цена акции SpaceX составит 135 долларов. Аналитики: компания переоценена
Космическая компания Илона Маска SpaceX планирует продавать акции по 135 долларов за штуку и привлечь в ходе выхода на биржу до 75 млрд долларов. Однако, по оценке рейтингового агентства Morningstar, желаемая оценка компании завышена.
«По нашей оценке, компания была существенно переоценена, и после IPO у инвесторов появится возможность купить акции по более привлекательной цене», – отметил аналитик Morningstar.
Foto: Reuters/Scanpix
SpaceX планирует в рамках рекордного первичного публичного размещения на 75 млрд долларов продать 555,6 млн акций по цене 135 долларов за штуку, сообщил Reuters со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.
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Гигант космических технологий и искусственного интеллекта SpaceX подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США официальную заявку на первичное публичное размещение акций (IPO), планируя привлечь до 75 млрд долларов и одновременно раскрыв масштабные финансовые убытки компании, а также полный контроль Илона Маска.
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