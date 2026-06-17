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Инсайдер Coop Pank продал акции на 15 000 евро

Согласно данным реестра акционеров, один из инсайдеров Coop Pank в течение последней недели реализовал пакет акций биржевой компании на сумму около 15 000 евро.
Продать часть своей доли решил член правления и риск-менеджер Coop Pank Хейкко Мяэ.
  • Продать часть своей доли решил член правления и риск-менеджер Coop Pank Хейкко Мяэ.
  • Foto: Liis Treimann
Продать часть своей доли решил член правления и риск-менеджер Coop Pank Хейкко Мяэ. Согласно реестру, Мяэ продавал акции в четверг, пятницу и понедельник.
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