Инсайдер Coop Pank продал акции на 15 000 евро

Чистая прибыль Coop Pank за первые пять месяцев года выросла на 14% – до 13,9 млн евро. В мае банк заработал 2,8 млн евро прибыли, при этом кредитный портфель, объем вкладов и клиентская база продолжили расти.
Скандинавские банки, тесно связанные с банковским сектором Эстонии, принесли инвесторам высокую доходность. В жесткой конкуренции неплохо показали себя и эстонские банки, но особенно выделяется один местный игрок – его акция выглядит заметно дешевле остальных.
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.