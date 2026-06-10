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Прибыль Coop Pank за пять месяцев выросла на 14%

Чистая прибыль Coop Pank за первые пять месяцев года выросла на 14% – до 13,9 млн евро. В мае банк заработал 2,8 млн евро прибыли, при этом кредитный портфель, объем вкладов и клиентская база продолжили расти.
В мае число клиентов банка выросло на 1700 человек и к концу месяца достигло 234 500.
  • В мае число клиентов банка выросло на 1700 человек и к концу месяца достигло 234 500.
  • Foto: Liis Treimann
Чистые доходы банка за пять месяцев выросли в годовом сравнении на 10%, а операционные расходы – на 12%. Рентабельность собственного капитала в мае составила 13,9%, а отношение расходов к доходам – 47%.
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