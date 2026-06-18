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Apple повышает цены. Тим Кук: это неизбежно

Американский технологический гигант Apple намерен повысить цены на свою продукцию, чтобы компенсировать рост расходов на чипы памяти, сказал глава компании Тим Кук.
Глава Apple Тим Кук считает повышение цен на продукцию компанию неизбежным.
  • Глава Apple Тим Кук считает повышение цен на продукцию компанию неизбежным.
  • Foto: Reuters/Scanpix
«К сожалению, повышение цен неизбежно, – сказал Кук в интервью The Wall Street Journal. – Мы делаем все возможное, чтобы сократить растущие расходы, которые ложатся на нас, и пытались защитить от них своих клиентов, но ситуация стала неустойчивой».
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