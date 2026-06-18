Apple повышает цены. Тим Кук: это неизбежно

Глава Apple Тим Кук считает повышение цен на продукцию компанию неизбежным.
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«К сожалению, повышение цен неизбежно, – сказал Кук в интервью The Wall Street Journal. – Мы делаем все возможное, чтобы сократить растущие расходы, которые ложатся на нас, и пытались защитить от них своих клиентов, но ситуация стала неустойчивой».
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