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Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

В центре внимания на новой неделе окажутся полугодовые результаты балтийских компаний, решение Европейского центрального банка и отчетность американских технологических гигантов.
На местной бирже отчеты за второй квартал опубликуют LHV Group и Coop Pank.
  • На местной бирже отчеты за второй квартал опубликуют LHV Group и Coop Pank.
  • Foto: Andras Kralla
Мы выбрали пять самых важных событий, которые на новой неделе могут повлиять как на местную биржу, так и на инвесторов еврозоны и Соединенных Штатов.
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