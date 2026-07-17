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Инвестор Тоомас: король индустрии чипов продолжает стремительный рост, но цена его акций уже некомфортно высока

Прогнозы продаж и прибыли нидерландского производителя чипового оборудования ASML резко улучшились: аналитики повышают целевые цены, а ИИ‑бум уже вышел из режима обещаний и добрался до реальных заказов.
Производитель оборудования ASML, от продукции которого зависят и Nvidia, и TSMC, продемонстрировал уверенный рост.
  • Производитель оборудования ASML, от продукции которого зависят и Nvidia, и TSMC, продемонстрировал уверенный рост.
  • Foto: Alamy/Scanpix
Год назад я писал, что ASML – это продавец инструментов для «чиповой лихорадки» с мощным конкурентным преимуществом, но слишком туманными перспективами роста, чтобы жать кнопку «покупать». В январе пришлось признать: ракета роста, похоже, стартовала без меня. И вот где я оказался сегодня.
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