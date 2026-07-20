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«С утра развернули машину»: Россия ужесточила запреты на ввоз товаров эстонскими грузовиками

Россия ужесточила запрет на ввоз товаров грузовиками с эстонскими номерами, отменив исключение, которое почти четыре года позволяло части перевозчиков продолжать работу. Уже в первый рабочий день после вступления новых правил в силу на границе начали разворачивать машины, но перевозчики не унывают: последнюю лазейку постановление им все же оставило.
Грузоперевозки между Эстонией и Россией последовательно сокращаются с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: санкции и транспортные ограничения последовательно вводят обе стороны. На фото: грузовики на мосту между Нарвой и Ивангородом. Такой картины не увидишь с 1 февраля 2024 года, когда Россия под предлогом ремонта закрыла автомобильный пункт пропуска.
  • Грузоперевозки между Эстонией и Россией последовательно сокращаются с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: санкции и транспортные ограничения последовательно вводят обе стороны. На фото: грузовики на мосту между Нарвой и Ивангородом. Такой картины не увидишь с 1 февраля 2024 года, когда Россия под предлогом ремонта закрыла автомобильный пункт пропуска.
30 октября 2022 года Россия ввела запрет на ввоз товаров грузовиками, зарегистрированными в государствах, которые ввели санкции против российских грузовиков. Однако постановление очерчивало и большой список товаров-исключений, позволявший продолжать перевозки. Со временем постановление было ужесточено. В нем появился отдельно прописанный полный запрет на перевозки для грузовиков из Молдовы и Польши. 16 июля этого года правительство РФ вновь обновило документ, установив такой же запрет и для Эстонии.
Что могут возить грузовики из других стран?
Согласно текущему списку ограничений, в «разрешенный» для санкционных стран список товаров попадают теперь живые животные, мясо и мясные субпродукты, рыба и морепродукты, молочная продукция, яйца и натуральный мед, другие продукты животного происхождения, живые деревья и растения, луковицы, корни, срезанные цветы и декоративная зелень, продукция мукомольно-крупяной промышленности, солод, крахмал и пшеничная клейковина, растительные смолы, соки и экстракты, готовые продукты из мяса и рыбы, сахарные кондитерские изделия без какао, отдельные виды моющих и поверхностно-активных средств, белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи и ферменты, некоторые промышленные жирные кислоты, литейные связующие и другие химические продукты, большинство керамических изделий, стекло и изделия из него, часы и их части, а также музыкальные инструменты и принадлежности к ним.
При этом даже их не могут перевозить грузовики из Эстонии, Молдовы и Польши.
Источник: приложение к постановлению правительства РФ в редакции от 16 июля 2026 года
Председатель правления крупного перевозчика Jupiter Plus Евгений Сидоров в беседе с ДВ подтвердил, что ограничения начали действовать. При этом пока компания не успела в полной мере понять, как будут действовать новые ограничения. «Нужно два-три дня, чтобы понять, как быть. Пока мало сведений о том, как машины проходят границу. С утра развернули машину. Как договорятся? Не знаю, нет информации».
Только до склада и обратно
При этом ограничения не касаются грузов, доставляемых в Калининградскую область, а также в отдельные районы Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Карелии.
«Насколько я понимаю, речь идет о приграничных складах, которые организовала российская сторона. То есть нельзя сказать, что по территории России совсем запрещено перемещаться, остается возможность доступа к приграничным районам Ленинградской области, Карелии, Псковской области, где расположены эти склады, – предполагает генеральный директор компании Garant Trans Игорь Рабцевич. – Сами мы в Россию больше не ездим, поэтому во все детали я не вникал, но, видимо, до этих складов можно будет доезжать для перегрузки грузов и перецепки прицепов».
О том же говорит и владелица транспортной компании Aisance Estonia OÜ и совладелица еще нескольких перевозчиков Юлия Герасымива: «Теперь нам, эстонцам, нельзя напрямую доставлять те товары, которые мы раньше возили, например, какао или алкоголь. Но для перегрузки, как и прежде, можно ездить в Кингисепп и Псков. На моей работе это существенно не скажется. Как возили грузы на терминалы для перегрузки, так и будем возить».
Герасымива отмечает, что, возможно, российские меры даже сделают работу удобнее: для еще действующих перевозчиков сократятся очереди на границе. Предпринимательница отмечает, что не станет менять регистрацию своих машин, ведь новые ограничения непредсказуемы: «Мы остаемся работать в Эстонии и будем продолжать работать так, как работали раньше».
По рынку труда запрет не ударит
Главный аналитик Министерства экономики и коммуникаций (MKM) Карел Лембер говорит о незначительном эффекте этой меры для эстонской экономики в целом. В комментарии ERR он отметил, что до войны экспорт из Эстонии в Россию в весенние месяцы достигал 70-80 млн евро, а в мае этого года составил лишь 13,5 млн евро, из этой суммы 4,8 млн пришлось на товары эстонского происхождения, причем более половины из них составило какао.
Игорь Рабцевич также отметил, что хотя ограничения создадут некоторые трудности для тех компаний, которые еще возят грузы в РФ, на местный рынок труда они едва ли повлияют. Компании переориентируются на перевозки в Западную Европу и Скандинавию, и наблюдается скорее нехватка водителей, чем избыток.
«Я думаю, что те, кто потеряет работу, смогут найти ее здесь, в Эстонии. Например, сейчас, насколько я знаю, большой спрос на водителей самосвалов – идет строительство Rail Baltica. Есть вакансии и в других направлениях. Другое дело, что это уже немного другая работа, не связанная с пересечением государственных границ, – говорит Рабцевич. – В целом люди приспосабливаются. Кто хочет работать, тот обычно работу находит. Тем более летом нехватка водителей ощущается особенно остро из-за сезона отпусков. Кроме того, во всей Европе сохраняется дефицит водителей, поэтому многие устраиваются в европейские компании и работают там вахтовым методом».
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