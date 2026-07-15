Управляющий фондом с доходностью 380%: если мне придется умереть, торгуя на бирже, меня это устроит

На Инвестиционном фестивале Кристьян Лийвамяги рассказал о своих страхах, болезненных ошибках и темпе работы, который едва не привел его к выгоранию. Он пришел к выводу, что финансовый успех имеет ценность лишь тогда, когда удается сохранить здоровье, близких и наполненную смыслом жизнь.