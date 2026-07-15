Управляющий фондом с доходностью 380%: если мне придется умереть, торгуя на бирже, меня это устроит
Три года назад Марат Каспаров переехал в Дубай и начал создавать инвестиционный фонд с нуля, работая из однокомнатной квартиры. После 400 отказов он нашел первого инвестора, а сегодня LightEdge Asset Management управляет активами на 75 млн долларов.
По словам Каспарова, в рабочие дни он спит в среднем четыре-пять часов. Помимо европейских и американских рынков, он следит за биржами Южной Кореи и Тайваня, поскольку значительная часть критически важного мирового производства чипов сосредоточена в Азии.
Foto: Simo Sepp
Каспаров работает на бирже уже 19 лет. На Инвестиционном фестивале он рассказал, что переехал в Объединенные Арабские Эмираты, поскольку увидел на рынке неиспользованные возможности.
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