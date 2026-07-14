Переживший выгорание Мартин Сокк: «Мне осточертело все, что связано с финансами»
«Мне осточертело все, что связано с финансами, и я больше ничего не хотел об этом слышать», – рассказал сооснователь и руководитель инвестиционной платформы Lightyear Мартин Сокк на прошедшем Инвестиционном фестивале.
Инвестиционная платформа Lightyear объявила, что расширяет линейку инструментов за счет нескольких криптовалют и станет первой платформой в Эстонии, где в цифровые активы можно будет инвестировать через инвестиционный счет.
Активность брокеров с низкими издержками вынуждает инвестора выбирать, сохранять ли верность своему домашнему банку или перевести портфель на более выгодную платформу. Такое решение требует безэмоционального математического расчета и знания налогово-правовых минных полей.