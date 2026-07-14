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Переживший выгорание Мартин Сокк: «Мне осточертело все, что связано с финансами»

«Мне осточертело все, что связано с финансами, и я больше ничего не хотел об этом слышать», – рассказал сооснователь и руководитель инвестиционной платформы Lightyear Мартин Сокк на прошедшем Инвестиционном фестивале.
«Большую часть жизни я не понимал, что вообще такое предпринимательство», – пошутил Сокк. До того, как он сам занялся бизнесом, предприниматели казались ему какими-то загадочными людьми.
  • «Большую часть жизни я не понимал, что вообще такое предпринимательство», – пошутил Сокк. До того, как он сам занялся бизнесом, предприниматели казались ему какими-то загадочными людьми.
  • Foto: Simo Sepp
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