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Результаты Harju Elekter оказались значительно ниже целевых показателей

Торгующаяся на бирже Harju Elekter опубликовала результаты за второй квартал, которые как по выручке, так и по прибыли оказались значительно ниже поставленных целей.
Расходы выросли в том числе из-за подготовки к расширению завода в Эстонии, а также инвестиций в наем новых сотрудников и развитие компетенций.
  • Расходы выросли в том числе из-за подготовки к расширению завода в Эстонии, а также инвестиций в наем новых сотрудников и развитие компетенций.
  • Foto: Andras Kralla
В компании пояснили, что годом ранее высокая рентабельность была обеспечена благодаря эффективной работе и своевременной реализации крупных проектов. Однако в этом году объем продаж оказался ниже ожиданий, а часть выручки будет отражена в следующих периодах.
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