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Рост цен на топливо снизил прибыль Tallink

Выручка биржевой компании Tallink во втором квартале осталась на прошлогоднем уровне, однако рост расходов на топливо на 8,4 млн евро снизил EBITDA.
Во втором квартале общая выручка Tallink Grupp составила 207 млн евро, оставшись на уровне прошлого года.
  • Во втором квартале общая выручка Tallink Grupp составила 207 млн евро, оставшись на уровне прошлого года.
  • Foto: Liis Treimann
Во втором квартале выручка Tallink составила 207 млн евро, оставшись на уровне прошлого года. EBITDA группы сократилась с 37,4 млн до 34,3 млн евро, а рентабельность по EBITDA снизилась с 18,1% до 16,6%.
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