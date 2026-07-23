Рост цен на топливо снизил прибыль Tallink

Во втором квартале общая выручка Tallink Grupp составила 207 млн евро, оставшись на уровне прошлого года.
Foto: Liis Treimann
Во втором квартале выручка Tallink составила 207 млн евро, оставшись на уровне прошлого года. EBITDA группы сократилась с 37,4 млн до 34,3 млн евро, а рентабельность по EBITDA снизилась с 18,1% до 16,6%.
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В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.