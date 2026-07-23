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Европейский центробанк, вероятно, сделает паузу в повышении процентных ставок

Европейский центральный банк, скорее всего, сегодня оставит процентные ставки без изменений, взяв время для оценки последствий вновь вспыхнувшего конфликта на Ближнем Востоке.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард сегодня прокомментирует решение по процентным ставкам. От нее также ждут намеков относительно сентябрьского решения.
  • Президент ЕЦБ Кристин Лагард сегодня прокомментирует решение по процентным ставкам. От нее также ждут намеков относительно сентябрьского решения.
  • Foto: SIPA/Scanpix
Ни участники рынка, ни аналитики не ожидают, что ЕЦБ повысит ставки второй раз подряд сразу после их увеличения в прошлом месяце. Это означает, что ставка, как предполагается, останется на уровне 2,25%, который представители регулятора называют подходящим на время оценки последствий возобновившегося конфликта между США и Ираном, пишет Bloomberg.
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