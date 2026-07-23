Европейский центробанк, вероятно, сделает паузу в повышении процентных ставок

Президент ЕЦБ Кристин Лагард сегодня прокомментирует решение по процентным ставкам. От нее также ждут намеков относительно сентябрьского решения.
Foto: SIPA/Scanpix
Ни участники рынка, ни аналитики не ожидают, что ЕЦБ повысит ставки второй раз подряд сразу после их увеличения в прошлом месяце. Это означает, что ставка, как предполагается, останется на уровне 2,25%, который представители регулятора называют подходящим на время оценки последствий возобновившегося конфликта между США и Ираном, пишет Bloomberg.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Европейский центральный банк готов в июле снова повысить процентные ставки, если этого потребует влияние войны с Ираном, заявил глава Бундесбанка Йоахим Нагель, входящий в круг лиц, принимающих решения.
Будет ли в этом году еще два или три повышения ставок? На фоне переговоров США и Ирана аналитики считают более вероятным только одно. Но даже после быстрого падения цен на нефть инфляция еще некоторое время останется проблемой.
Решение, которое сделает жилищные и бизнес‑кредиты дороже, должно сдержать ускорение инфляции на фоне энергетического кризиса и было ожидаемым. Сейчас инвесторы ловят любые сигналы о возможных будущих шагах регуляторов.
Доходность таллиннских квартир на уровне 4-5% уже не устраивает многих инвесторов в недвижимость. Поэтому они все чаще вкладывают деньги в недвижимость в небольших городах, рассчитывая на двузначную доходность.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.