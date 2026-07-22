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Крупнейший эстонский потребитель энергии Estonian Cell понес огромный убыток

Работающий в Кунда производитель осиновой древесной массы Estonian Cell завершил прошлый год с убытком в размере 14,7 млн евро.
Оборот производителя древесной массы Estonian Cell за год сократился на 24,4 млн евро.
  • Оборот производителя древесной массы Estonian Cell за год сократился на 24,4 млн евро.
  • Foto: Estonian Cell
В прошлом году выручка компании снизилась на 26,2% – до 68,6 млн евро, а чистый убыток вырос на две трети: с 8,8 млн евро в 2024 году до 14,7 млн евро в 2025-м.
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