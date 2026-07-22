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Курьер обнаружил у Bolt множество счетов с ошибками в НСО

Система Bolt почти год генерировала ошибочные счета, поэтому предприниматель, работавший курьером, подозревает, что получал меньше денег, чем другие курьеры.
Петр Белышев, почти год проработавший курьером на платформе Bolt, считает, что компания преуменьшает проблему и пытается создать впечатление, будто речь идет о единичном случае. «Это неправда», – заявляет Белышев.
  • Петр Белышев, почти год проработавший курьером на платформе Bolt, считает, что компания преуменьшает проблему и пытается создать впечатление, будто речь идет о единичном случае. «Это неправда», – заявляет Белышев.
  • Foto: Tanel Meos
Кроме того, курьер Петр Белышев требует, чтобы Bolt раскошелился. Он также уверен, что проблема в Bolt носит системный характер. Случай Белышева изучил и аудитор, который пришел к выводу, что проблема не ограничивается отправленными ошибочными счетами.
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