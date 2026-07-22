Таллинн расторг договор по крупному проекту с дочерней компанией Infortar

Бывшие министры финансов предложили способ, где достать лишние 100 миллионов евро. По мнению опрошенных ДВ политиков и предпринимателя Индрека Нейвельта, они предлагают паллиативные решения, не решающие проблему в корне.
Несмотря на стабильный поток туристов, Старый город Таллинна продолжает терять жителей и бизнес. Сейчас здесь живут около 2000 человек, а доля пустующих коммерческих помещений достигла рекордных 15–20%.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.