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Результаты Tesla разочаровали, но один показатель спас ситуацию от худшего

В среду после закрытия торгов Tesla сообщила о более слабых, чем ожидалось, результатах за второй квартал. При этом компания расходовала средства значительно медленнее, чем опасались на Уолл-стрит.
Акции Tesla на постмаркете подешевели более чем на 2%.
  • Акции Tesla на постмаркете подешевели более чем на 2%.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Квартальная выручка производителя электромобилей составила 26,24 млрд долларов, немного не дотянув до прогноза опрошенных Bloomberg аналитиков в размере 26,32 млрд долларов. За год выручка выросла на 16%.
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