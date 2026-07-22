Результаты Tesla разочаровали, но один показатель спас ситуацию от худшего

Материнская компания Google – Alphabet – по итогам второго квартала превзошла ожидания как по выручке, так и по прибыли. Спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта обеспечил рост выручки облачного подразделения на 82% за год, однако после публикации результатов инвесторы сохранили осторожность.