Bigbank нарастил кредитный портфель, но прибыль снизилась
Чистая прибыль Bigbank во втором квартале составила 10 млн евро, увеличившись на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом чистая прибыль за первое полугодие оказалась ниже прошлогодней.
Рост рынка бизнес‑кредитов наполовину обеспечил сектор недвижимости, что в отдельных случаях привело к повышению средней риск‑маржи банков. Местные банки продолжают расти быстрее рынка, однако один из них утратил прежний темп увеличения портфеля бизнес‑кредитов.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.