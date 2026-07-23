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Bigbank нарастил кредитный портфель, но прибыль снизилась

Чистая прибыль Bigbank во втором квартале составила 10 млн евро, увеличившись на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом чистая прибыль за первое полугодие оказалась ниже прошлогодней.
По словам председателя правления Bigbank Мартина Лянтса, второй квартал 2026 года, как и первый, был для банка успешным.
  • По словам председателя правления Bigbank Мартина Лянтса, второй квартал 2026 года, как и первый, был для банка успешным.
  • Foto: Andras Kralla
Чистая прибыль Bigbank за первое полугодие этого года составила 17,5 млн евро против 18,7 млн евро за тот же период прошлого года.
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