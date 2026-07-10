Harju Elekter получила в Финляндии контракт на сумму более 15 млн евро

Нидерландская дочерняя компания технологического концерна Siemens AG со штаб-квартирой в Германии заключила договор с дочерней компанией эстонской биржевой фирмы Harju Elekter на проектирование и производство систем E-house для системы электроснабжения строящегося в Финляндии дата-центра.
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Вместо Tallinna Vesi, LHV, Merko или Harju Elekter инвестор мог бы купить и какой-нибудь более крупный иностранный аналог. Выбор широк и привлекателен, однако эксперты предупреждают: сопоставлять акции только по принадлежности к похожему сектору – опасно упрощенный подход.
Несмотря на геополитическую напряженность, большинство компаний основного списка Таллиннской биржи завершили первый квартал с результатами лучше, чем год назад. Но для двух секторов – недвижимость и строительство – этот период оказался заметно сложнее.
Крупнейший деловой городок Эстонии Ülemiste City использует при планировании развития комплексный аналитический подход, основанный на данных. Важную роль в этом играют и полученные от Telia сведения о мобильности, с помощью которых городок в том числе помогает Таллинну решать проблемы, связанные с ростом автомобилизации.