Nvidia притормозила модель финансирования облачных компаний
Компания Nvidia приостановила часть сделок в рамках своей новой модели финансирования, по которой предоставляла кредитную поддержку предприятиям, оказывающим облачные услуги в сфере искусственного интеллекта, и взамен получала долю их дохода.
В Хююру под Таллинном в солнечный день тени от черных решетчатых ворот высотой в несколько метров ложатся полосами на асфальт. На воротах размещены предупреждения о видеонаблюдении и вооруженной охране, а за ними скрывается мир, совершенно не похожий на привычную повседневность. Здесь находится дата-центр Greenergy.
В последние годы вечер публикации отчетности Nvidia превратился на Уолл-стрит в отдельный ритуал. Компания в очередной раз демонстрирует рекордные показатели, опережает прогнозы аналитиков, и первая реакция — акции все равно идут вниз.
Ставший символом ралли в сфере искусственного интеллекта производитель чипов Nvidia в среду вечером представил результаты за второй квартал, превысившие прогнозы аналитиков как по выручке, так и по прибыли.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.