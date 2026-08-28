Nvidia притормозила модель финансирования облачных компаний

В Хююру под Таллинном в солнечный день тени от черных решетчатых ворот высотой в несколько метров ложатся полосами на асфальт. На воротах размещены предупреждения о видеонаблюдении и вооруженной охране, а за ними скрывается мир, совершенно не похожий на привычную повседневность. Здесь находится дата-центр Greenergy.