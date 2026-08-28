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Дефицит бюджета Польши значительно превышает эстонский

Согласно данным, приведенным министром финансов и экономики Польши, дефицит бюджета правительственного сектора в этом году достигнет 7,1% ВВП – это больше, чем правительство предусматривало при составлении бюджета на текущий год.
Дефицит бюджета Польши значительно превышает эстонский
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