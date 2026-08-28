Швеция удивила темпами экономического роста

По сравнению с весенним прогнозом Министерство финансов ожидает, что в следующем году дефицит правительственного сектора сократится почти на 200 млн евро, причем значительная часть улучшения связана с Кассой здоровья.
Согласно летнему прогнозу Министерства финансов, ВВП Эстонии в этом году вырастет на 2,5%, а долговая нагрузка в условиях сохраняющегося бюджетного дефицита будет увеличиваться значительно быстрее – в среднем почти на 3 процентных пункта в год.
Готовящаяся к бюджетным переговорам коалиция с нетерпением ждет экономического прогноза, который будет опубликован в четверг, однако предварительные оценки коммерческих банков уже сегодня позволяют представить, какими могут оказаться ближайшие годы.
Экономика Финляндии уже два года растет быстрее, чем ожидалось, а последние показатели превосходят все прогнозы. Руководители двух эстонских биржевых компаний настроены сдержанно оптимистично и надеются извлечь выгоду из бума дата-центров у северных соседей и повышения уровня жизни потребителей.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.