Швеция удивила темпами экономического роста

Согласно летнему прогнозу Министерства финансов, ВВП Эстонии в этом году вырастет на 2,5%, а долговая нагрузка в условиях сохраняющегося бюджетного дефицита будет увеличиваться значительно быстрее – в среднем почти на 3 процентных пункта в год.