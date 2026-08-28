Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%314,01
  • OMX Riga0,47%955,4
  • OMX Tallinn0,01%2 144,26
  • OMX Vilnius0,06%1 501,6
  • S&P 5000,72%7 730,99
  • DOW 300,00%53 569,44
  • Nasdaq 1,57%26 541,35
  • FTSE 1000,22%10 816,13
  • Nikkei 2250,41%66 405,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%100,41
  • OMX Baltic0,06%314,01
  • OMX Riga0,47%955,4
  • OMX Tallinn0,01%2 144,26
  • OMX Vilnius0,06%1 501,6
  • S&P 5000,72%7 730,99
  • DOW 300,00%53 569,44
  • Nasdaq 1,57%26 541,35
  • FTSE 1000,22%10 816,13
  • Nikkei 2250,41%66 405,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%100,41

Швеция удивила темпами экономического роста

ВВП Швеции во втором квартале вырос за год на 3,3% и на 1,6% по сравнению с предыдущим кварталом, превысив ожидания.
Стокгольм.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 27.08.26, 17:40
В прогнозе правительства скрывается реформа Кассы здоровья
По сравнению с весенним прогнозом Министерство финансов ожидает, что в следующем году дефицит правительственного сектора сократится почти на 200 млн евро, причем значительная часть улучшения связана с Кассой здоровья.
Новости
  • 27.08.26, 14:09
Министерство финансов повысило прогноз экономического роста
Согласно летнему прогнозу Министерства финансов, ВВП Эстонии в этом году вырастет на 2,5%, а долговая нагрузка в условиях сохраняющегося бюджетного дефицита будет увеличиваться значительно быстрее – в среднем почти на 3 процентных пункта в год.
Новости
  • 25.08.26, 12:33
Банки прогнозируют ускорение экономического роста и замедление инфляции
Готовящаяся к бюджетным переговорам коалиция с нетерпением ждет экономического прогноза, который будет опубликован в четверг, однако предварительные оценки коммерческих банков уже сегодня позволяют представить, какими могут оказаться ближайшие годы.
Новости
  • 12.08.26, 18:54
«Финляндии удалось совершить чудо». Эстонские бизнесмены надеются воспользоваться ростом у северного соседа
Экономика Финляндии уже два года растет быстрее, чем ожидалось, а последние показатели превосходят все прогнозы. Руководители двух эстонских биржевых компаний настроены сдержанно оптимистично и надеются извлечь выгоду из бума дата-центров у северных соседей и повышения уровня жизни потребителей.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 26.08.26, 18:36
Саудовский инвестор об аукционе E-Piim: мы ожидали значительно более низкой итоговой цены
2
Подсказка
  • 27.08.26, 06:00
Ремонт машины в полтора раза дороже ее покупки: как не попасть на крючок автодилера?
3
Биржа
  • 26.08.26, 08:34
«Миллионеры в одночасье» пять лет спустя: богатство на бумаге обернулось дорогим уроком
4
Новости
  • 26.08.26, 11:18
Завод по сортировке отходов в Маарду расширят: бизнес получил 3 млн от государства
5
Новости
  • 27.08.26, 16:17
Продавец ягод No Bananas подал заявление о банкротстве из-за долгов по налогам
6
Новости
  • 27.08.26, 11:00
ЦРУ, вероятно, предостерегло Кремль от нападения на страны Балтии

Последние новости

Биржа
  • 28.08.26, 16:10
Nvidia притормозила модель финансирования облачных компаний
Новости
  • 28.08.26, 15:19
Швеция удивила темпами экономического роста
Биржа
  • 28.08.26, 14:32
Миллиардный дата-центр под Таллинном напоминает матрешку
Новости
  • 28.08.26, 13:08
ЕС хочет навести порядок в отчетности по упаковке
Новости
  • 28.08.26, 12:33
Госконтроль: путаница в учете Минобороны грозит нецелевыми тратами
Новости
  • 28.08.26, 11:45
Новые требования к платформам не пугают Bolt и Wolt
Новости
  • 28.08.26, 10:38
Õhtuleht объединяется с Delfi Meedia
Новости
  • 28.08.26, 09:41
Строитель: объемы растут, но...

Сейчас в фокусе

При покупке старых автомобилей человек всегда рискует столкнуться со скрытыми дефектами, на устранение которых он может потратить денег в разы больше.
Подсказка
  • 27.08.26, 06:00
Ремонт машины в полтора раза дороже ее покупки: как не попасть на крючок автодилера?
Неожиданный визит директора ЦРУ в Москву породил несколько версий.
Новости
  • 27.08.26, 11:00
ЦРУ, вероятно, предостерегло Кремль от нападения на страны Балтии
«Миллионеры в одночасье» пять лет спустя: богатство на бумаге обернулось дорогим уроком
Биржа
  • 26.08.26, 08:34
«Миллионеры в одночасье» пять лет спустя: богатство на бумаге обернулось дорогим уроком
Торговый прилавок продавца ягод No Bananas.
Новости
  • 27.08.26, 16:17
Продавец ягод No Bananas подал заявление о банкротстве из-за долгов по налогам
Руководители Eesti Energia и входящей в ее состав Enefit Industry открыли новый завод сланцевого масла под Нарвой.
Новости
  • 27.08.26, 15:59
«Мы не справляем поминки, мы празднуем рождение»: на фоне неопределенности Enefit Industry открыла новый завод
Делегация саудовской биржевой компании во главе с исполнительным директором Ахмадом бин Даудом посетила Таллинн и обсудила планы в отношении Пайдеского сырного завода с министром регионального развития и сельского хозяйства Хендриком Йоханнесом Террасом.
Интервью
  • 26.08.26, 18:36
Саудовский инвестор об аукционе E-Piim: мы ожидали значительно более низкой итоговой цены
Субсидия подойдет, например, компании, которая ведет складской учет в Excel, вручную вводит заказы или многократно переносит одни и те же данные из одной системы в другую.
Новости
  • 27.08.26, 12:40
Малые предприятия смогут получить от EIS субсидию на покупку программного обеспечения для бизнеса
Созданный Александером Остервальдером Business Model Canvas — один из самых известных в мире инструментов бизнес-стратегии. 5 ноября идеи Остервальдера можно будет услышать на Telia Digital Hub.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026