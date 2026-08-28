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Делов-то: Юрген Лиги высится над болотом, а глава ЦРУ летает над Москвой

Бюджетный дефицит и экономический прогноз для Эстонии, визит в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, а также дыры в финансах оборонного ведомства в свежем выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждают журналисты ДВ.
Что означает визит директора ЦРУ в Москву?
  • Что означает визит директора ЦРУ в Москву?
  • Foto: искусственный интеллект
Проведенный чиновниками Госконтроля аудит выявил серьезные проблемы в работе Министерства обороны, Сил обороны и Центра оборонных инвестиций (RKIK). На фоне роста оборонных расходов аудиторы обнаружили существенные дыры в учете военного имущества. Министра обороны Ханно Певкура уже призывают уйти в отставку. Что это, типичный баг системы или действительно вызывающая некомпетентность? Обмениваемся первыми впечатлениями от скандала, который только разразился.
Согласно летнему прогнозу Министерства финансов, ВВП Эстонии в этом году вырастет на 2,5%, а долговая нагрузка в условиях сохраняющегося бюджетного дефицита будет увеличиваться значительно быстрее – в среднем почти на 3 процентных пункта в год. Это все поводы для радости или для печали? И как эстонские домохозяйства будут себя чувствовать в ближайшей перспективе?
Визит в Россию главы ЦРУ Джона Рэтклиффа всполошил медиа. Среди версий о том, чем мог быть вызван первый с 2021 года визит - угроза нападения РФ на страны Балтии, применения ядерного оружия в Украине, а также российская помощь Ирану, с которым Вашингтон ведет войну. Журналисты в студии поддаются соблазну спекуляций: стало ли в Эстонии менее безопасно?
Приезд главы американской спецслужбы в Москву также комментируют научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий и депутат Рийгикогу, дипломат Калев Стойческу.
Эстония прощается с Сиймом Калласом. Чем запомнился этот политик журналистам ДВ, и почем его фигура вызывает такую ненависть в русскоязычных социальных сетях? Пробуем разобраться вместе.
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