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Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе эстонские инвесторы получат свежую картину результатов отечественной TKM Grupp, а протоколы ФРС и Европейского центрального банка покажут, насколько далеко еще может зайти новый цикл повышения процентных ставок.
Председатель совета TKM Grupp Йыри Кяо (в центре), член совета Энн Кунила (справа).
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