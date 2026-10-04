Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
На этой неделе эстонские инвесторы получат свежую картину результатов отечественной TKM Grupp, а протоколы ФРС и Европейского центрального банка покажут, насколько далеко еще может зайти новый цикл повышения процентных ставок.
По предварительной оценке Департамента статистики, гармонизированный индекс потребительских цен, учитывающий расходы туристов, в сентябре вырос на 0,5% по сравнению с августом и на 3% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Следующей весной дивидендный сезон на Таллиннской бирже может вызвать больше вопросов к некоторым известным компаниям, регулярно выплачивающим дивиденды. Прибыль части из них находится под давлением, тогда как дивиденды до сих пор оставались высокими.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.