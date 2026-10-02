Экспресс-оценка: инфляция в Эстонии ускорилась до 3%
По предварительной оценке Департамента статистики, гармонизированный индекс потребительских цен, учитывающий расходы туристов, в сентябре вырос на 0,5% по сравнению с августом и на 3% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Выручка предприятий розничной торговли в августе составила 974 млн евро, свидетельствуют опубликованные сегодня данные статистики. По сравнению с тем же периодом 2025 года объем продаж вырос на 6%, главным образом за счет магазинов промышленных товаров.
Индекс цен на жилье во втором квартале 2026 года вырос на 3,5% по сравнению с первым кварталом и на 5,8% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Денежный объем сделок оказался ниже прошлогоднего уровня.
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