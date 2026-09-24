Ожидания соглашения между США и Ираном уравновесили опасения по поводу процентных ставок

Если еще на прошлой неделе Коммерческий регистр угрожал исключить из регистра компанию Lindex Eesti, управляющую сетью магазинов одежды и входящую в финскую Lindex Group, то теперь годовой отчет представлен и вопрос закрыт.
Выбранная Таллинном процедура ускоренного размещения позволяет продать крупный пакет акций Coop Pank за один раз и избежать ситуации, при которой обычная продажа миллионов акций на бирже привела бы к резкому падению их цены, пояснила эксперт по рынкам капитала Валерия Кийск.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.