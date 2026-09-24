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Ожидания соглашения между США и Ираном уравновесили опасения по поводу процентных ставок

Американские рынки акций в четверг колебались: надежда на ослабление конфликта на Ближнем Востоке уравновешивала опасения инвесторов по поводу усиливающейся инфляции и растущей доходности облигаций.
Доходность 10-летних государственных облигаций США поднялась выше отметки 5,11%, достигнув максимального уровня с 2007 года.
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