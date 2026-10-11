Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Инфляция в США, розничные продажи и результаты крупных банков на новой неделе дадут актуальную картину того, как Америка справляется с высокими процентными ставками. Для технологического рынка важный сигнал дадут ASML и TSMC.
Американский фондовый рынок устанавливает все новые рекорды, а прибыли компаний растут с исключительной скоростью. Однако если заглянуть за пределы биржевых индексов, открывается совершенно иная картина.
Председатель правления Центрального союза кооперативов Coop Eesti Райнер Рохтла считает, что приобретенные у Prisma гипермаркеты выйдут на прибыль быстрее, чем он первоначально рассчитывал, а к 2028 году доля Coop на рынке превысит 30%.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.