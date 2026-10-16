Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,09%319,41
  • OMX Riga−1,34%960,99
  • OMX Tallinn0,03%2 229,77
  • OMX Vilnius0,06%1 512,55
  • S&P 5000,33%7 744,06
  • DOW 301,08%52 177,69
  • Nasdaq 0,08%26 713,03
  • FTSE 100−0,06%10 833,44
  • Nikkei 2251,39%65 324,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%94,04
  • OMX Baltic0,09%319,41
  • OMX Riga−1,34%960,99
  • OMX Tallinn0,03%2 229,77
  • OMX Vilnius0,06%1 512,55
  • S&P 5000,33%7 744,06
  • DOW 301,08%52 177,69
  • Nasdaq 0,08%26 713,03
  • FTSE 100−0,06%10 833,44
  • Nikkei 2251,39%65 324,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%94,04

EfTEN привлечет в Литве полмиллиона евро

Фонд недвижимости EfTEN Real Estate Fund проведет закрытое размещение акций и привлечет у литовских инвесторов 520 000 евро, сообщила компания на бирже.
Член правления EfTEN Capital Вильяр Аракас.
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 12.10.26, 10:08
EfTEN погасил кредит за счет средств, привлеченных в ходе эмиссии
Фонд недвижимости EfTEN Real Estate Fund погасил за счет средств, привлеченных в ходе эмиссии акций, кредит на 4 млн евро. Соотношение кредитов к стоимости портфеля недвижимости фонда теперь составляет 41%.
Биржа
  • 06.08.26, 11:21
EfTEN United Property Fund получил рекордный доход от базовых фондов
Чистая прибыль фонда недвижимости EfTEN United Property Fund во втором квартале сократилась на 75% главным образом из-за переоценки недвижимости, однако доход от базовых фондов достиг рекордного уровня.
Новости
  • 30.07.26, 14:21
Не скрывающий гордости Вильяр Аракас: «Конкурентам скажу – попробуйте повторить»
«Этот год вновь стал для нас годом роста, чем я откровенно горжусь», – прокомментировал руководитель фонда недвижимости EfTEN Вильяр Аракас результаты компании за первое полугодие.
Биржа
  • 30.07.26, 09:59
EfTEN снизил долю пустующих площадей до минимума за три года
Глава фонда недвижимости Вильяр Аракас сообщил, что в первом полугодии основное внимание уделялось более эффективному использованию капитала и подготовке новых инвестиционных возможностей. Результаты немного не дотянули до ожиданий аналитиков.
  • KM
Content Marketing
  • 06.10.26, 15:24
Четыре многоквартирных дома в сотрудничестве с Omega Laen. Как Пеэтер Рааг финансирует свои девелоперские проекты?
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.10.26, 06:00
Добровольно и с песней: ЕС ограничивает получение банковских услуг из третьих стран
2
Новости
  • 14.10.26, 14:23
В Эстонии появился новый единорог: Skeleton привлекла более 100 млн евро при поддержке Siemens
3
Новости
  • 14.10.26, 16:01
Небольшая эстонская компания покорила Индию и вышла в мировые лидеры в своей нише
4
Новости
  • 14.10.26, 06:00
Нарвский продавец поставляет товары в свой магазин в Париже целыми поддонами
5
Новости
  • 13.10.26, 06:00
«Предприятие бросили, сотрудники разбежались». Завод в Локса растаял в воздухе, оставив долги
6
Новости
  • 15.10.26, 13:31
Построившая новый завод оборонная компания оказалась в убытке на 11 млн евро

Последние новости

Новости
  • 16.10.26, 11:35
SEB поставил точку в расследовании об отмывании денег в Балтии. Цена вопроса – 33 млн долларов
Биржа
  • 16.10.26, 10:58
EfTEN привлечет в Литве полмиллиона евро
Биржа
  • 16.10.26, 09:54
В правление Baltic Horizon вошел бывший руководитель недвижимости Урмаса Сыырумаа
Новости
  • 16.10.26, 09:40
У Silberauto сменился руководитель: Вяйно Калдоя передал управление компанией
Биржа
  • 16.10.26, 08:46
Новому бизнесу Planet42 грозит крах. Инвесторы надеются на загадочную «дойную корову»
Новости
  • 16.10.26, 08:44
К судье во второй раз попало дело руководителя, выводившего деньги из КСО: “Возможно, сделаю копипейст”
Новости
  • 16.10.26, 06:00
Кристина Мустонен ушла из Arco Vara в кикбоксинг и консалтинг. «Без дисциплины и характера – никуда»
Новости
  • 15.10.26, 19:17
В Эстонии открылся первый магазин Gap

Сейчас в фокусе

Швейцарский банк UBS, чье здание изображено на фото, имеет как филиалы, так и дочерние компании в странах ЕС. Это означает, что новая директива CRD VI не помешает ему оказывать трансграничные базовые банковские услуги жителям стран ЕС. Те банки, у которых филиалов и дочерних компаний нет, со следующего года потеряют право оказывать такие услуги.
Новости
  • 15.10.26, 06:00
Добровольно и с песней: ЕС ограничивает получение банковских услуг из третьих стран
Сонни Асвани и Ева Маран путешествовали по миру и посещали различные ретрит-центры. Однако свой собственный они создали на Хийумаа, где у них также есть дом.
Новости
  • 15.10.26, 08:36
Эксклюзивный взгляд на роскошный отель на Хийумаа. За покой и тишину придется выложить до 10 000 евро
TOП оптовой торговли с большим отрывом возглавил продавец косметики
ТОП
  • 15.10.26, 08:44
TOП оптовой торговли с большим отрывом возглавил продавец косметики
Defsecintel Solutions в этом году уже получила заказы на 30 млн евро. На фото – глава и крупнейший акционер оборонной компании Яанус Тамм.
Новости
  • 15.10.26, 13:31
Построившая новый завод оборонная компания оказалась в убытке на 11 млн евро
Основатель LEI Register Тоомас Павелсон (слева) рассказал в эфире радио Äripäev о том, как строить глобальный бизнес и выходить на индийский рынок. Гостем программы также был инвестор Рандо Раннус.
Новости
  • 14.10.26, 16:01
Небольшая эстонская компания покорила Индию и вышла в мировые лидеры в своей нише
Сергей Петров показывает новое здание Table Tennis Products в нарвском промпарке.
Новости
  • 14.10.26, 06:00
Нарвский продавец поставляет товары в свой магазин в Париже целыми поддонами
Бизнес-план Skeleton, которой руководит Таави Мадиберк (на фото), предусматривает инвестиции в США в размере 200 млн долларов.
Новости
  • 14.10.26, 14:23
В Эстонии появился новый единорог: Skeleton привлекла более 100 млн евро при поддержке Siemens
«Капитанская вилла по адресу Хийу-Малева, 13, согласно плану, будет завершена в этом году. Цель заключается в том, чтобы дать историческому дому новую жизнь, сохранив его архитектуру и атмосферу истории, но при этом сделать создаваемые квартиры современными», – говорит девелопер недвижимости Пеэтер Рааг.
  • KM
Content Marketing
  • 06.10.26, 15:24
Четыре многоквартирных дома в сотрудничестве с Omega Laen. Как Пеэтер Рааг финансирует свои девелоперские проекты?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026