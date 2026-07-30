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EfTEN снизил долю пустующих площадей до минимума за три года

Глава фонда недвижимости Вильяр Аракас сообщил, что в первом полугодии основное внимание уделялось более эффективному использованию капитала и подготовке новых инвестиционных возможностей. Результаты немного не дотянули до ожиданий аналитиков.
Фонду недвижимости EfTEN удалось увеличить выручку во втором квартале, однако из-за переоценки недвижимости чистая прибыль оказалась немного ниже прошлогодней.
  • Фонду недвижимости EfTEN удалось увеличить выручку во втором квартале, однако из-за переоценки недвижимости чистая прибыль оказалась немного ниже прошлогодней.
  • Foto: Liis Treimann
Выручка EfTEN Real Estate Fund во втором квартале составила 8,5 млн евро, увеличившись на 4% по сравнению с прошлым годом, однако не достигла прогнозировавшихся аналитиками Enlight Research 9 млн евро.
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