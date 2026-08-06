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EfTEN United Property Fund получил рекордный доход от базовых фондов

Чистая прибыль фонда недвижимости EfTEN United Property Fund во втором квартале сократилась на 75% главным образом из-за переоценки недвижимости, однако доход от базовых фондов достиг рекордного уровня.
Управляющий EfTEN United Property Fund Кристьян Тамла.
  • Управляющий EfTEN United Property Fund Кристьян Тамла.
  • Foto: Liis Treimann
За минувший квартал фонд недвижимости получил 0,3 млн евро дохода, значительную часть которого обеспечили рекордные поступления от базовых фондов. За квартал фонд получил от них 0,72 млн евро. На общий результат негативно повлияла уценка недвижимости, которая принесла убыток в размере 0,46 млн евро. Годом ранее инвестиции фонда были переоценены в сторону повышения почти на такую же сумму.
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