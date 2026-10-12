EfTEN погасил кредит за счет средств, привлеченных в ходе эмиссии
Фонд недвижимости EfTEN Real Estate Fund погасил за счет средств, привлеченных в ходе эмиссии акций, кредит на 4 млн евро. Соотношение кредитов к стоимости портфеля недвижимости фонда теперь составляет 41%.
Чистая прибыль фонда недвижимости EfTEN United Property Fund во втором квартале сократилась на 75% главным образом из-за переоценки недвижимости, однако доход от базовых фондов достиг рекордного уровня.
Глава фонда недвижимости Вильяр Аракас сообщил, что в первом полугодии основное внимание уделялось более эффективному использованию капитала и подготовке новых инвестиционных возможностей. Результаты немного не дотянули до ожиданий аналитиков.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.