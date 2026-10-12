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EfTEN погасил кредит за счет средств, привлеченных в ходе эмиссии

Фонд недвижимости EfTEN Real Estate Fund погасил за счет средств, привлеченных в ходе эмиссии акций, кредит на 4 млн евро. Соотношение кредитов к стоимости портфеля недвижимости фонда теперь составляет 41%.
Председатель правления EfTEN Capital Вильяр Аракас и член совета Арти Аракас.
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