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Не скрывающий гордости Вильяр Аракас: «Конкурентам скажу – попробуйте повторить»

«Этот год вновь стал для нас годом роста, чем я откровенно горжусь», – прокомментировал руководитель фонда недвижимости EfTEN Вильяр Аракас результаты компании за первое полугодие.
«На мой взгляд, слово “кризис” в Эстонии полностью обесценилось. Его повсюду используют чрезмерно, и любое экономическое неудобство называют кризисом. Никакого кризиса нет. Мы нигде его не видим», – заявил в интервью предприниматель Вильяр Аракас.
  • «На мой взгляд, слово “кризис” в Эстонии полностью обесценилось. Его повсюду используют чрезмерно, и любое экономическое неудобство называют кризисом. Никакого кризиса нет. Мы нигде его не видим», – заявил в интервью предприниматель Вильяр Аракас.
  • Foto: Tiit Blaat/Delfi Meedia/Scanpix
Особенно Аракас гордится тем, что уровень вакантности недвижимости Eften Real Estate Fund опустился до минимума более чем за три года. «Вакантность составляет 2,3%, то есть фактически занято 97,7% коммерческих площадей. Это, безусловно, очень показательный результат. Конкурентам я скажу так: попробуйте повторить», – заявил Аракас.
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