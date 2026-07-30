Не скрывающий гордости Вильяр Аракас: «Конкурентам скажу – попробуйте повторить»

«На мой взгляд, слово “кризис” в Эстонии полностью обесценилось. Его повсюду используют чрезмерно, и любое экономическое неудобство называют кризисом. Никакого кризиса нет. Мы нигде его не видим», – заявил в интервью предприниматель Вильяр Аракас.
Foto: Tiit Blaat/Delfi Meedia/Scanpix
Особенно Аракас гордится тем, что уровень вакантности недвижимости Eften Real Estate Fund опустился до минимума более чем за три года. «Вакантность составляет 2,3%, то есть фактически занято 97,7% коммерческих площадей. Это, безусловно, очень показательный результат. Конкурентам я скажу так: попробуйте повторить», – заявил Аракас.
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Глава фонда недвижимости Вильяр Аракас сообщил, что в первом полугодии основное внимание уделялось более эффективному использованию капитала и подготовке новых инвестиционных возможностей. Результаты немного не дотянули до ожиданий аналитиков.
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