Назад Не скрывающий гордости Вильяр Аракас: «Конкурентам скажу – попробуйте повторить» «Этот год вновь стал для нас годом роста, чем я откровенно горжусь», – прокомментировал руководитель фонда недвижимости EfTEN Вильяр Аракас результаты компании за первое полугодие.

Особенно Аракас гордится тем, что уровень вакантности недвижимости Eften Real Estate Fund опустился до минимума более чем за три года. «Вакантность составляет 2,3%, то есть фактически занято 97,7% коммерческих площадей. Это, безусловно, очень показательный результат. Конкурентам я скажу так: попробуйте повторить», – заявил Аракас.