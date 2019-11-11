Какие рекламные подарки помогут развить ваш бизнес?

Практически у каждого из нас есть хоть пара рекламных сувениров, будь это повербанки, бутылки для воды, футболки или ручки. Рекламный сувенир отличается от обычных предметом или канцелярских товаров с логотипом, именем рекламодателя или сообщением, напечатанным или выгравированным на продукте.

Рекламные сувениры, корпоративные подарки, Фото: Logotrade

Одним из наиболее эффективных инструментов в портфеле отдела маркетинга или HR-менеджера являются корпоративные подарки и сувениры с логотипом, которые позволяют с помощью физических вещей повысить узнаваемость бренда и организационную культуру. Бизнес-подарки и рекламная продукция помогают оставить гораздо более позитивные и запоминающиеся воспоминания о компании, являясь важным фактором повышения лояльности клиентов и сотрудников к бренду.

Знаете ли вы, что: •88% людей, получивших рекламный сувенир, помнят бренд, логотип рекламодателя и сообщение на рекламном продукте. •83% людей любят получать сувениры и рекламные подарки. •85% получателей бизнес-подарков работают с брендом или рекламодателем, указанным на рекламном продукте. •74% маркетологов и заказчиков рекламных сувениров считают, что рекламные продукты могут помочь кампаниям стать еще более успешными. Источник: PPAI (Международная ассоциация рекламной продукции).

При выборе рекламного сувенира важно сначала тщательно проанализировать, на кого он ориентирован, кто является его целевой аудиторией. Во-вторых, следует сосредоточиться на самом рекламном продукте - может ли оно быть нашим лицом? Несет ли рекламный продукт наши ценности? Я всегда подчеркивал, что лучший рекламный сувенир - это тот сувенир, который даже без логотипа или послания однозначно указывает на то, от какой компании он был получен.

Чтобы добиться такого результата, требуется тщательная подготовка. Следует отобрать не менее трех агентств, предлагающих рекламные сувениры, и начать работать с ними.

Термосы с логотипом Фото: http://logotrade.business.site/

Зачем нужны такие агентства?

Занимающиеся рекламными сувенирами и обладающие большим опытом и знаниями эксперты могут помочь вам найти подходящие рекламные сувениры с учетом потребностей вашей целевой аудитории. Существует несколько причин, по которым стоит воспользоваться помощью экспертов по подаркам: качество и безопасность рекламной продукции, логистика доставки, а также тот факт, что компании, продающие бизнес-подарки, дают на них гарантию. Кроме того, консультанты по рекламным сувенирам в курсе последних тенденций и точно знают, какие бизнес-подарки и рекламные сувениры лучше всего подходят для вашей целевой аудитории.

Работая с тремя агентствами по продаже рекламных сувениров, вы обязательно получите лучшие идеи подарков при наилучшем бюджете.

Рекламные сувениры, которые работают

Давайте подробнее рассмотрим, какие именно корпоративные подарки помогут развить ваш бизнес и повысить узнаваемость бренда.

Чтобы бизнес мог развиваться, рекламные сувениры должны быть уникальными - это правильный подарок для нужного человека. Эстонцы все больше любят экологичные, практичные, инновационные и отечественные корпоративные подарки, а также всевозможные специальные решения. Сувениры должны быть в активном использовании и заметны. Согласно исследованиям, наиболее заметными рекламными товарами являются зонтики, толстовки, футболки, куртки, календари, хозяйственные сумки, головные уборы и ручки. В последние годы в моде повербанки, различные беспроводные колонки, зарядные устройства Bluetooth и бутылки для воды с логотипами, которые широко используются в качестве рекламных сувениров.

Зонтик с логотипом

Перед тем, как начать искать для своей компании подходящий корпоративный подарок, я предлагаю подумать, есть ли в вашем ассортименте продукт, который вы можете использовать в качестве сувенира. Если такого нет, то следующий шаг - выяснить, какие рекламные сувениры лучше всего отражают ценности вашего бренда и маркетинговые сообщения. Для этого обратитесь за помощью к специалистам по рекламным сувенирам. Не забудьте также подумать, какие рекламные продукты будут поддерживать и повышать ценность ваших услуг или товаров. При этом не следует забывать, какими рекламными сувенирами люди чаще всего пользуются: повербанки, бутылки для питья и верхняя одежда (куртки, толстовки, шапки, футболки и т.д.).

Нам всем нравится получать в подарок практичные вещи, на которые свои деньги тратить не хочется. При этом нельзя забывать о важности качества. Действует правило: лучше меньше, но лучше. Наша практика показала, что такими практичными и универсальными товарами являются разнообразные беспроводные зарядные устройства, повербанки и дизайнерские товары, а также изготовленные вручную бизнес-подарки.

Повербанки

Персонализированные корпоративные подарки

В последнее время все большим спросом пользуются персонализированные рекламные сувениры с логотипом бренда.

Например, в нашем ассортименте есть ряд рождественских рекламных сувениров, подарочных наборов, модных беспроводных гаджетов, эстонских товаров ручной работы, на которых можно напечатать имя каждого клиента или сотрудника, а также логотип или слоган компании. Такие сувениры упаковываются в отдельную подарочную бумагу или коробку.

Беспроводные колонки

Мы также все больше работаем с эстонскими дизайнерами, чтобы создавать интересные и практичные корпоративные подарки. Клиенты также все чаще ищут гибридные решения для корпоративных подарков. Например, использование существующих рекламных изделий, таких как термосы из нержавеющей стали или стеклянная бутылки для питья, которым придают уникальный дизайн при помощи кожи, дерева или войлока. В качестве примера можно еще привести высококачественные зимние шапки и перчатки, дополнительную ценность которым придает кожаная бирка ручной работы с тиснением логотипа или имени, уникальные держателей RFID-карт или корпоративные подарки из ценных пород дерева.

Популярностью пользуется шоколад ручной работы, крафтовый лимонад, глёг, сырные и колбасные подарочные наборы от эстонских производителей, к которым прикладывается какой-нибудь практичный сувенир, например, деревянная разделочная доска или соломки из тростника.

Подарочные наборы

Очень популярны и широко используются компаниями созданные по индивидуальному заказу корпоративные подарки. Под индивидуальным заказом мы обычно подразумеваем рекламные сувениры с уникальным слоганом и собственным дизайном, такие как плед с фотопечатью, дизайнерские термокружки, изготовленные по индивидуальному заказу зонты или банные полотенца с рисунком.

Инновационные рекламные сувениры

По-прежнему растет популярность различных инновационных рекламных сувениров. Из наиболее интересных я бы прежде всего хотел выделить все бизнес-подарки с дополненной реальностью которые при помощи специального приложения волшебным образом усиливают ваш бренд. Такие как 3D кубики Рубика или другие модные продукты, в которых в полной мере используются преимущества виртуальной реальности. Инновационные решения и добавление на сувениры QR-кода позволяют рекламодателю собирать уникальные данные.

Еще одна захватывающая группа инновационных рекламных сувениров - это продукты IOT, то есть, подключенные к Интернету устройства, которые делают нашу жизнь проще и комфортнее. Например, IOT-адаптер или трекеры или Bluetooth-брелки.

Очень крутая новая линейка продуктов - это напечатанные на 3D-принтере рекламные сувениры. 3D принтер может распечатывать пластиковые, деревянные и металлические предметы. Мы сами изготавливали для наших клиентов персональные и уникальные украшения и аксессуары из серебра.

Экологичные корпоративные подарки

Все чаще наши клиенты выбирают экологичные, перерабатываемые и биоразлагаемые рекламные сувениры. Клиенты становятся все более осведомленными, и в качестве сувениров все чаще выбирают экологичные товары. Наш ассортимент включает в себя эко-текстиль: футболки, сумки, толстовки и передники, изготовленные из переработанных пластиковых бутылок и переработанного текстиля. Также флешки и стаканчики с картонными или бамбуковыми биоразлагаемыми корпусами. Есть также носки, сделанные из выброшенных океаном рыболовных сетей - красивые и долговечные, просто идеальная идея подарка.

Морские носки - SeaSocks

Ключ к успеху кроется в сотрудничестве

Наилучшего результата при выборе рекламного сувенира для вашей компании можно добиться в результате сотрудничества между вашим отделом маркетинга или отделом кадров, сотрудниками рекламных агентств и экспертами по рекламным сувенирам. Каждая сторона такого сотрудничества играет свою роль. Отдел маркетинга или отдел кадров передает свои ожидания и пожелания, рекламное агентство разрабатывает визуальный образ и рекламное послание, а эксперты по рекламным сувенирам подбирают лучшие рекламные продукты, которые усилят ваше послание. Наша практика показывает, что успешны те компании, которые постоянно пользуются совместной работой всех трех сторон. Проводят регулярные встречи и планируют не менее чем за шесть месяцев, какие рекламные сувениры они будут использовать через полгода.

Всегда спрашивайте у эксперта по подаркам совета, какие корпоративные подарки и сувениры стоит использовать именно вам, и вы обязательно получите ответ и найдете лучшие решения. Желаю успехов в выборе качественных рекламных сувениров!

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Анти Салунеем, директор агентства рекламных подарков Logotrade