Региональный менеджер Elisa: многие успешные карьеры начинаются за прилавком в представительстве

За время работы в Elisa Карина Юрс прошла путь от рядового работника отдела телефонных продаж до менеджера представительств в регионе Западной Эстонии по продажам и обслуживанию. Фото: Elisa Eesti

Обслуживание клиентов давно уже не ограничено реагированием на просьбы посетителей представительства. Современный консультант клиентов обладает широким кругозором и уровень его отраслевой компетенции позволяет ему занять практически любую должность – объясняет Карина Юрс, менеджер представительств в регионе Западной Эстонии по продажам и обслуживанию.

«Самое крупное заблуждение о современном обслуживании – скорее всего предположение, что клиенты ищут ответы на свои вопросы в представительствах. Когда человек задает тот или иной вопрос, нужно постараться узнать первопричину его обращения», поясняет занимающая должность менеджера представительств в регионе Западной Эстонии по продажам и обслуживанию Карина Юрс. «Я часто привожу этот пример: если клиент желает узнать, во сколько вечером закрывается представительство, то следует сразу спросить у него, чем именно мы можем ему помочь, то есть почему он хочет посетить представительство. Мы учим своих работников предлагать клиентам оптимальные решения, а не просто отвечать на вопросы».

Широкий кругозор и разнообразные обязанности

За последнее десятилетие служба поддержки клиентов претерпела существенные изменения. «Отлично помню свою работу в представительстве много лет назад, тогда все гаджеты были спрятаны за стеклом, да и ассортимент услуг был ограниченным. Теперь все выглядит по-другому. Бюро самообслуживания эволюционировало, у нас есть э-магазин и чат на сайте», региональный менеджер перечислила некоторые нововведения. «К тому же в представительстве в Хаапсалу мы тестируем концепцию Fonum+ при участии технических консультантов. Там можно не только купить устройство, но и сдать его в ремонт и быстро получить обратно». Карина Юрс отмечает, что у работника представительства много различных обязанностей: использовать ряд компьютерных программ, общаться с частными и бизнес-клиентами, соблюдать ключевые принципы продаж, предоставлять обратную связь разработчикам торгового инструментария и инструкций, участвовать в создании новых пакетов услуг и так далее.

Людям нужен гибкий работодатель Многие исследования и собственный опыт Elisa свидетельствуют: одним из критериев при выборе работодателя является его гибкость. Поскольку обслуживание клиентов часто связано с пребыванием в конкретном месте, работодатель должен изыскивать другие возможности для обеспечения гибких условий труда. Работники положительно приняли концепцию желаемых дней, то есть возможность влиять на очередность своих рабочих и выходных дней при составлении графика. 35-дневный отпуск тоже пользуется популярностью.

Разумеется, не все эти навыки можно освоить сразу. «Для нас крайне важно поддерживать развитие работника, обучать его. Человек, желающий повысить свою квалификацию, всегда может обратиться к нашим инструкторам. К тому же работники могут самостоятельно приобретать знания в нашей новой э-среде обучения. Производители тоже обучают работников представительств, чтобы те были в курсе последних технических тенденций и моделей различных устройств».

От продавца до регионального руководителя

Обслуживание клиентов в Elisa – это и замечательная возможность построить карьеру. Здесь найдется что-то для каждого. «Среди нас есть прирожденные гуру обслуживания или продаж. Фанатики в хорошем смысле слова, наслаждающиеся многолетней работой в одном представительстве и преуспевающие в этом деле. Есть и приверженцы обслуживания, которые пробуют себя на разных должностях в данной сфере. В частности, большинство руководителей наших представительств в начале работали консультантами клиентов или торговыми специалистами. Бывают и приятные повышения, и резкие переходы в другие сферы. Несколько человек из моей команды тоже успешно перешли в другие подразделения, став менеджером по продукции, специалистом по э-продажам или техническим консультантом», рассказала Карина Юрс. Персонал доволен имеющимися возможностями строить карьеру в пределах компании. Например, в 2019 году новые пути саморазвития внутри Elisa нашли 110 работников.

Профессиональное становление самой Карины Юрс ярко иллюстрирует этот процесс. «В 2011 году я начала работать в отделе телефонных продаж, предлагала клиентам услугу мобильного интернета для компьютеров – Mint Arvutis. В 2014 году я перевелась в представительство в Port Artur в Пярну, стала торговым консультантом. В 2016 году я возглавила все представительства в регионе Западной Эстонии. Я учусь, развиваюсь и расту вместе со своей командой».