Число вакансий упало до минимума за последние пять лет

Больше всего вакансий было в оптовой и розничной торговле, а занятых должностей – в обрабатывающей промышленности.
Foto: Liis Treimann
По данным Департамента статистики, в четвертом квартале 2025 года в эстонских компаниях, учреждениях и организациях было в общей сложности 8553 вакансии. Больше всего вакансий было в сферах образования, а также оптовой и розничной торговли.
Центральный союз работодателей и Центральный союз профсоюзов Эстонии приняли предложение государственного примирителя о повышении минимальной зарплаты на 2026 год. Об этом сообщила пресс-служба Союза работодателей.
В декабре ситуация на рынке труда Финляндии оставалась мрачной: уровень безработицы среди людей в возрасте 15-74 лет составил 10,7%. Это немного выше, чем в ноябре, и одновременно самый высокий показатель с 2009 года.
Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.