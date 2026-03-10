Деловые ведомости
  OMX Baltic0,6%311,27
  OMX Riga0,1%900,01
  OMX Tallinn0,46%2 073,72
  OMX Vilnius0,31%1 357,5
  S&P 500−0,17%6 784,48
  DOW 30−0,31%47 590,91
  Nasdaq 0,15%22 730,21
  FTSE 1001,29%10 381,66
  Nikkei 2252,88%54 248,39
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,86
  GBP/EUR0,00%1,16
  EUR/RUB0,00%91,86
  • 10.03.26, 09:39

Число вакансий упало до минимума за последние пять лет

В четвертом квартале прошлого года вакансий было 8553 – это самый низкий показатель за последние пять лет. При этом число занятых должностей тоже опустилось ниже уровня последних лет.
Больше всего вакансий было в оптовой и розничной торговле, а занятых должностей – в обрабатывающей промышленности.
  • Больше всего вакансий было в оптовой и розничной торговле, а занятых должностей – в обрабатывающей промышленности.
  • Foto: Liis Treimann
По данным Департамента статистики, в четвертом квартале 2025 года в эстонских компаниях, учреждениях и организациях было в общей сложности 8553 вакансии. Больше всего вакансий было в сферах образования, а также оптовой и розничной торговли.
