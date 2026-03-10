Назад 10.03.26, 09:39 Число вакансий упало до минимума за последние пять лет В четвертом квартале прошлого года вакансий было 8553 – это самый низкий показатель за последние пять лет. При этом число занятых должностей тоже опустилось ниже уровня последних лет.

Больше всего вакансий было в оптовой и розничной торговле, а занятых должностей – в обрабатывающей промышленности.

Foto: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, в четвертом квартале 2025 года в эстонских компаниях, учреждениях и организациях было в общей сложности 8553 вакансии. Больше всего вакансий было в сферах образования, а также оптовой и розничной торговли.