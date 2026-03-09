Назад 10.03.26, 06:00 Женщина-босс в мужском коллективе: «Мне говорили: господи, зачем ты сюда вообще пришла? Кто ты?» Женщинам, ставшим начальницами в промышленности в мужской команде, пришлось буквально доказывать коллегам, что они не напрасно заняли свое место.

Успешные предпринимательницы и начальницы обсудили, каково это – строить бизнес, когда ты женщина.

Foto: Николай Андреев

Разговор пяти женщин, добившихся успеха в бизнесе, на встрече в Нарвской ратуше направляла телеведущая Елена Соломина. Послушать дискуссию пришли тоже, в основном, женщины. Говорили о том, страшно ли было начинать свое дело, о выгорании, о балансе работы и личной жизни. Дискуссию о женщинах в бизнесе организовали Ида-Вируский центр предпринимательства и инфоцентр Europe Direct Narva.

«Мы подумали о том, что нужно больше рассказывать о том, что женщины являются полноценными членами общества. Очень часто считается, что женщина – это больше про дом, про семью. Нужно больше говорить о том, что женщины точно так же, как и мужчины, ведут бизнес, пишут проекты, участвуют в общественной жизни, – рассказала Надежда Морозова из Europe Direct Narva. – Мы хотели показать успешных женщин, у которых и большие семьи – на сцене мамы троих детей, но при этом они успешные бизнес-леди».

Свои истории в нарвской ратуше рассказали владелица Oven Cafe Екатерина Смирнова, врач и основательница бренда лечебных продуктов из меда Honey Wolf Юлия Волкова, создательница центра языкового обучения Algus Диана Луптова, а также глава завода теннисных ракеток NTT Анастасия Яковлева и руководитель по маркетингу и персоналу нового завода магнитов NPM Narva Ольга Зайцева.

Анастасия Яковлева приняла управление заводом из рук своего отца.

Foto: IVEK «Мой отец – человек советской закалки. Для того поколения характерен более патриархальный взгляд на роли в работе и в семье. У меня была такая установка: молча ходишь, слушаешь, смотришь, вопросы задаешь, но аккуратно, со своими идеями сильно не высовываешься. Но при этом твоя задача – развить и приумножить», – рассказала Анастасия Яковлева. По ее словам, первые годы были непростыми: нужно было завоевать авторитет и доверие опытной команды. «Для меня это был важный этап – возможность понять производство изнутри и научиться работать вместе с людьми, которые посвятили этому делу многие годы», – сказала она. «Старая гвардия часто говорила: “Мы всю жизнь так работаем, и по-другому нам не надо”. Периодически были моменты, когда накрывало бессилие, – рассказала Анастасия. – Потом у меня наступил благословенный период, когда я ушла на три года в декрет». По ее словам, это было время переосмысления. Но чувство ответственности за предприятие и команду оказалось сильнее, и она вернулась. «Со временем стало понятно: чтобы бизнес продолжал развиваться, какие-то процессы нужно менять, где-то обновлять команду. Сегодня у меня команда, с которой мы движемся дальше», – рассказала Яковлева. Параллельно Анастасия открыла собственную студию для занятий творчеством. «Я даже сама не воспринимаю это как бизнес-проект. Для меня это пространство, где я могу переключиться и восстановить энергию», – рассказала она. Студия находится в знакомых Анастасии помещениях Кренгольма. «Мне предложили помещение из трех комнат. Я понимала, что мне столько не нужно, но я очень люблю эти стены и эту атмосферу. Когда возникают сложные моменты в производстве, я иногда прихожу туда, чтобы переключиться. И потом возвращаюсь с ощущением: да, мы действительно делаем хорошую работу», – сказала она.

По словам Анастасии, со временем она поняла, что не хочет примерять на себя чужую управленческую модель. «Я пыталась вести себя более жестко, в традиционно мужском стиле управления. Но со временем поняла, что для меня важнее оставаться собой. Люди гораздо больше откликаются на искренность и уважительное отношение, чем на формальный авторитет. Для меня важно именно такое лидерство», – поделилась своим опытом Анастасия Яковлева.

«Оля сказала, как надо делать»

Руководитель по маркетингу и персоналу нового завода магнитов NPM Narva Ольга Зайцева всегда работала на промышленных предприятиях, так было и в родительской семье, поэтому работать на производстве было для нее естественным. Когда она узнала, что появится современный завод, ей стало очень интересно, и сразу возникло желание попасть туда на работу.

«Сначала молодому специалисту или молодому руководителю везде очень сложно себя поставить, особенно если это какие-то мужские коллективы», – заметила Ольга.

Женщинам сложнее еще и из-за семейных обязанностей. Ольга вспомнила, как перед поступлением на работу проходила собеседование у производственного руководителя – опытного и профессионального мужчины: «Спрашивал сначала об образовании, об опыте, о семейном положении. Спросил, есть ли дети? Есть. Спросил, сколько лет? Я говорю: “Семь… месяцев”».