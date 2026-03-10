Назад 10.03.26, 08:46 Николай Дегтяренко: почему Эстония должна остаться в Дубае? Любой конфликт рано или поздно заканчивается, и именно те компании, которые не испугались работать на Ближнем Востоке сегодня, завтра окажутся в наиболее выгодном положении, пишет предприниматель, глава ласнамяэского отделения и член совета партии «Правые» Николай Дегтяренко.

Ближний Восток никогда не был простым регионом. Но именно здесь часто появляются самые интересные возможности для бизнеса.

Военные действия в Персидском заливе вновь заставили многих говорить о нестабильности Ближнего Востока. Эстонские новости на несколько дней наполнились сообщениями о срочной эвакуации граждан, оказавшихся в регионе. Среди эвакуируемых оказался и министр обороны Эстонии Ханно Певкур, отдыхавший с семьей в Дубае. Эта история вызвала закономерные вопросы. Почему местом отдыха был выбран именно Дубай в тот момент, когда переговоры между Ираном и США фактически зашли в тупик, а вероятность военного конфликта резко выросла?

Но подобные геополитические просчеты происходили и раньше. Эстонский бизнес уже сталкивался с ситуациями, когда недостаточная оценка региональных рисков приводила к проблемам. Достаточно вспомнить фонд Gild, отделившийся когда-то от LHV. Он одновременно пытался добывать золото в Карабахе и развивать недвижимость в Азербайджане. Такая противоречивая стратегия закончилась неудачей. Не лучшим образом завершилась и история инвестиционного фонда LHV, ориентированного на Персидский залив. Вероятно, его создатели просто не до конца понимали, насколько сложной и политически чувствительной может быть деловая среда региона.

В выставке Gulfood 2026 приняли участие 17 эстонских компаний с выставочными стендами и еще 10 компаний в составе официальной делегации, представлявших различные сегменты пищевой промышленности. Для многих из них участие в выставке стало важным шагом в расширении международных продаж. ОАЭ сегодня фактически выполняет роль глобальной торговой площадки, где встречаются производители, инвесторы и дистрибьюторы из Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Главный экономический партнер Эстонии в регионе

В рамках январского визита в Дубай состоялся прием и в посольстве Эстонии в ОАЭ, организованный для эстонских предпринимателей. Его провела чрезвычайный и полномочный посол Мария Беловас. На встрече обсуждались перспективы расширения присутствия эстонских компаний на рынках Ближнего Востока. Удалось также пообщаться с руководством Saudi Export Development Authority - правительственного агентства Саудовской Аравии по развитию экспорта. Для понимания масштабов: общий объем экспорта Саудовской Аравии в 2024 году составил около $305 млрд.

Сегодня именно ОАЭ являются главным торговым партнером Эстонии в Персидском заливе. На них приходится около 60% всей торговли Эстонии со странами региона. По последним доступным данным: экспорт Эстонии в ОАЭ составляет около €55,7 млн, а импорт из ОАЭ — около €41,3 млн.

Основные статьи эстонского экспорта - машины, оборудование, транспортная техника и химическая продукция. В целом структура торговли региона выглядит следующим образом: Саудовская Аравия активно закупает сельскохозяйственную продукцию и зерно, Катар поставляет энергоресурсы, Оман экспортирует алюминий, а Эмираты выполняют роль крупного логистического и финансового центра. При этом весь регион Ближнего Востока пока занимает лишь около 0,5% общего экспорта Эстонии, который составляет примерно €18–19 млрд в год. Это означает, что потенциал роста в направлении стран Залива остаётся очень значительным.

Именно сложные рынки часто открывают самые интересные возможности для инвестиций.

За последние годы в ОАЭ сформировалось активное эстонское деловое сообщество численностью от 2 до 3 тысяч человек. В Дубае живут и работают предприниматели из Эстонии, занимающиеся торговлей, IT-проектами, инвестициями в недвижимость, логистикой, финансовыми сервисами и даже торговлей драгоценными камнями.

Для многих из них Эмираты стали не просто рынком, а удобной международной платформой для ведения бизнеса. Благодаря развитой инфраструктуре и благоприятной налоговой среде компании могут управлять из ОАЭ операциями в различных регионах мира. Эстонские предприниматели регулярно участвуют в деловых мероприятиях, поддерживают связи с посольством Эстонии и помогают новым компаниям осваивать местный рынок. Постепенно формируется устойчивая сеть деловых контактов, которая облегчает выход эстонского бизнеса на рынки Ближнего Востока. Такие деловые сообщества играют важную роль. Они становятся мостом между экономиками двух стран и помогают лучше понимать специфику региона.

Война не остановит развитие региона

Сегодня Эмираты оказались в зоне военных действий Израиля и США против Ирана, поэтому экономическая динамика региона поставлена на паузу. Но Дубай и Абу-Даби за последние десятилетия превратились в крупные глобальные деловые центры. Их инфраструктура соответствует самым высоким мировым стандартам и интегрирована в экономики главных мировых игроков - США, ЕС, Индии и Китая.

Даже попытки атаковать объекты на территории ОАЭ не привели к серьезным последствиям. Система противовоздушной обороны показала высокую эффективность. Кроме того, США и Израиль ведут активную работу по снижению военного потенциала Ирана, тем самым снижая риски новых конфликтов в долгосрочной перспективе. Поэтому вполне возможно, что после завершения нынешнего конфликта регион получит длительный период мира и стабильности.

Для Эстонии Ближний Восток пока остается относительно небольшим рынком. Но именно это означает наличие большого потенциала для роста. Важно понимать и другое: ОАЭ - это не только самостоятельный рынок. Это широкие ворота на Ближний Восток и в Южную Азию, включая Саудовскую Аравию, страны Северной Африки, Пакистан, Индию и Китай. Ближний Восток никогда не был простым регионом для ведения бизнеса. Но именно сложные рынки часто открывают самые интересные возможности для инвестиций. История Дубая показывает, что даже в условиях геополитической напряженности экономика может продолжать развиваться. Город, который еще несколько десятилетий назад был небольшим портом, сегодня стал одним из крупнейших деловых центров мира!

Если подходить к работе в регионе не эмоционально, а профессионально, правильно оценивая политические риски и выстраивая долгосрочное партнерство, Объединенные Арабские Эмираты могут стать стратегическим направлением для эстонского бизнеса и инвестиций. Главное - увидеть возможности там, где другие видят только риски! И когда нынешний кризис закончится, а любой конфликт рано или поздно заканчивается - именно те компании, которые не испугались работать в регионе сегодня, завтра окажутся в наиболее выгодном положении, получая дивиденды от торговли золотом, нефтью, газом, драгоценными камнями и шоколадом.