  • 09.03.26, 19:10

ФБК обнародовал результаты вскрытия тела Навального в России. «Навальный якобы умер собственной смертью»

Глава международного ФБК Мария Певчих опубликовала в соцсети X фрагменты документа с результатами вскрытия тела Алексея Навального, которое летом 2024 года проводил центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ.
18 февраля 2026 года, посольство России в Лондоне.
  • 18 февраля 2026 года, посольство России в Лондоне.
  • Foto: Scanpix
По словам Певчих, этот документ находится в распоряжении команды ФБК уже около полутора лет, однако на этой неделе его, как она утверждает, собирались представить как «сенсационную публикацию» ряд СМИ, не уточнив, о каких именно изданиях идет речь. «Если честно, мне было сложно допустить даже мысли, что кто-то из журналистов решится его публиковать. Его содержание не проходит никакие, даже самые минимальные, этические стандарты», — написала она.
Певчих заявила, что такая публикация, по ее мнению, не имеет общественной значимости, поскольку судмедэкспертиза, проведенная российскими чиновниками, была «стерильная и вычищенная» и не добавляет «ничего существенного» к информации об отравлении Алексея Навального, передает «Медуза».
При этом, как отметила глава ФБК, миллионы людей, которые поддерживали Навального, сопереживали ему и тяжело восприняли его смерть, хотят знать максимум подробностей о произошедшем. «Собирание кликов на фотографиях и детальном описании того, как выглядит каждый внутренний орган убитого политика, находится за гранью мыслимой морали и этики. Но при этом я понимаю, что миллионы людей, которые поддерживали Навального, сопереживали ему и понесли огромную потерю с его смертью, хотят знать максимум подробностей о том, что произошло. Поэтому с согласия семьи Алексея ниже мы публикуем содержание документа, полный список проведенных исследований, а также выводы судебно-химической экспертизы», — заявила Мария Певчих.

По данным ФБК, полный документ вместе с графическими приложениями занимает 289 страниц. Певчих опубликовала первые страницы, список проведенных исследований, общие выводы и заключение экспертизы.
Она также обратила внимание на то, что список исследований, проведенных в рамках судмедэкспертизы Минздрава, был «необычно широк и нехарактерен» для того, что Кремль называл «смертью по естественным причинам». По словам Певчих, в ходе экспертизы искали в том числе отравляющие вещества, включая токсины ядовитых растений и грибов. Она утверждает, что в организме Навального был обнаружен атропин — антидот при отравлениях холиномиметическими и антихолинэстеразными веществами. Кроме того, по ее словам, внимание привлек обнаруженный в смывах диэтилтолуамид, который применяется как репеллент, при этом его происхождение в документе не объясняется.
В опубликованном документе причиной смерти Навального названо «комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких».
Певчих заявила, что этот вывод «не соответствует действительности и результатам исследований иностранных лабораторий, пришедших к выводу, что Навальный был отравлен». По ее оценке, судебно-медицинская экспертиза обладает признаками очевидной «подгонки» исследования под нужный результат — заключение о том, что Навальный якобы умер собственной смертью.
Врач-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Алексея Навального после отравления «Новичком», сказал «Агентству», что данные судмедэкспертизы позволяют однозначно опровергнуть официальный диагноз, хотя и не дают возможности «однозначно подтвердить отравление».
Позднее, как пишет издание The Insider, полную версию судебно-медицинской экспертизы вскрытия тела Алексея Навального опубликовал телеграм-канал «Черное зеркало».
Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в камере исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о смерти политика, сославшись на результаты официальной судмедэкспертизы Минздрава РФ.
В феврале 2026 года Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Алексей Навальный был отравлен в российской колонии эпибатидином — ядом древесной лягушки. Как утверждалось в заявлении, к такому выводу независимо друг от друга пришли исследователи, изучавшие образцы биоматериалов Навального.
