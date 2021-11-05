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    Какие прогнозы цены на электроэнергию и как это влияет на окупаемость солнечных парков

    Цены на электроэнергию стремительно растут вверх и по мнению аналитиков в ближайшее время не стоит ожидать улучшения ситуации для потребителя. Данная ситуация заставляет задуматься о собственном производстве электроэнергии с целью уменьшения влияния роста цен на потребляемую энергию или увеличения доходности от производимой энергии в сеть. Но долго ли продлится «праздник» для производителей электроэнергии и какое влияние это оказывает на окупаемость проектов солнечных электростанций в дальнейшей перспективе?

    «Окончательная окупаемость парка в значительной степени зависит от качества различных этапов его разработки и оптимальности решения», – отметил Михаил Митрофанов из компании Corle OÜ, занимающейся управлением энергетических проектов. Компания Corle в качестве независимого эксперта предоставляет техническую консультацию, производит техническо-экономический анализ потенциальных проектов, а также берет на себя весь процесс проведения проекта по развитию парков солнечных панелей и других проектов в области возобновляемых источников энергии.

    Не каждая солнечная электростанция, построенная в поле, окупается за разумный срок.

    Цель инвестиции в солнечные парки или другие проекты по возобновляемым источникам энергии, как правило сходятся к получения какой-либо прямой или косвенной выгоды. Прямая выгода — это непосредственное уменьшение собственного потребления или продажа электроэнергии в сеть. Косвенная, это уменьшение экологического следа компании, что в долго срочном смысле может позволить достигнуть компании углеродной-нейтральности и повышает ее конкурентно способность.
    Учитывая тенденции роста цен на электроэнергию, при оптимальном техническо-экономического решения, реально достигнуть внушительной доходности даже без помощи дотаций.

    Порядок проведения проекта по развитию солнечных парков

    Наиболее важный этап в проекте развития выбор подходящего грунта или оценка существующего. Необходимо оценить какие потенциальные решения можно на данном участке осуществить и произвести предварительный техническо-экономический анализ. Здесь играет большую роль возможность присоединения к сети, предназначения земельного участка, возможные ограничения со стороны владельцев технических сетей и инфраструктуры, ограничения со стороны департамента окружающей среды и прочие моменты. Процедура для выявление всех ограничений с официальным обращение в соответствующие инстанции может занять от 4 месяцев до нескольких лет. Наши специалисты способны уже на начально стадии оценить наиболее важные ограничения и исходя их них потенциал производительности парка и необходимые инвестиции. Для оценки производительности парка составляется модель для симуляции, которая учитывает все возможные ограничения. Результатом предварительного анализа выводится рентабельности проекта в целом. Главный критерий оптимизации — это наиболее оптимальная себестоимость произведенной единицы электроэнергии в будущем. Компоненты, которые оказывают наибольшее влияние, это оптимальное использование технологии (угол наклона, расстояние между панелями, азимута), возможности присоединения к электрической системе, строительная или конструктивная часть.
    Распределение инвестиций парка на части и их доли на схеме (подключение, технология, установка и т. д.)
    Когда проект имеет потенциал, необходимо сформулировать техническую концепцию и произвести обращение в официальные инстанций: условия на проектирования, оценка влияние на окружающую среду, заявление на присоединение к сети. Здесь в зависимости от возможных ограничений, корректности составленной технической концепции и количества задействованных сторон, процедура может быть очень длительной, до нескольких лет. Поэтому уже при разработке концепции проекта нужно заглядывать в перед, чтобы после длительной процедуры решение не забежала в тупик.
    После получения условий на проектирование и присоединения к электрической сети, необходимо составить проект, который является основной частью исходного технического задания для проведения тендера и ходатайства разрешения на строительство. При выборе подрядчика важно, чтобы предлагаемое решение было оптимальным на протяжении всего жизненного цикла, где важны надежность, затраты на обслуживание, наличие технической поддержки и гарантийные условия.
    Руководители проектов в Corle OÜ имеют длительный опыт в ведении проектов, начиная от стадии проектирования и строительства, заканчивая сдачей, испытаниями и процедурой заключение постоянного договора на присоединение к сети.
    При этом компания Corle не продает и не устанавливает солнечные панели, но помогает заказчику принимать правильные решения. Между разработчиками парков и компаниями, продающими и устанавливающими панели, может возникнуть конфликт интересов, поскольку установщик заинтересован в объемах работы, а не в поиске оптимального решения. В результате обращаются к специалистам Corle, которые осуществляют независимый контроль над проектом и предлагают комплексное решение «под ключ», сопровождая клиента от начала до конца.

    Стоит ли инвестировать в парк солнечных панелей в Эстонии?

    «Существует широко распространенный миф о том, что в нашем климате солнечные электростанции не окупаются. Это не так. Солнечных дней у нас достаточно, и при оптимальном решении парка солнечных панелей сроком окупаемости может быть менее 10 лет. А с учетом тенденции роста цен на электроэнергию окупаемость может упасть ниже 8 лет. Однако при череде принятых неправильных решений, рентабельность парка легко может превысить 15 лет. Дополнительные финансовые гарантии дают субсидии на проект возобновляемых источников энергии. Начиная с 2019 была введена форма субсидирования, где потенциальные проекты участвуют на аукционе и выигрывают те проекты чьи цены субсидии наиболее оптимальна. Получение субсидии по данной схема позволяет снизить риски инвестора, но не является основным повод для осуществления проекта так, как с нынешними ценами на рынке цена произведенной электроэнергии на открытом рынке будет скорее всего гораздо выше лимита субсидии – пояснил Митрофанов. – так же значительно повышает рентабельность проекта если солнечная электростанция устанавливается непосредственно рядом с потребителем или проводится «прямая линия» длинна которой не превышает 6 километров. В данном случае потребитель имеет возможность значительно сократить расходы на сетевые услуги, что часто составляет около 40% от всех расходов на электроэнергию.
    Цена на электроэнергию с большой вероятности в ближайшие годы останется на высоком уровне. Этому способствует рост цен на квоты СО2 и пока доля производимой электроэнергии от топливо зажигающих станций будет велика это будет держать высокий уровень цены на рынке. Так же будет расти волатильность и уровень цен особенно в дневное время суток, как раз когда солнечные электростанции производят энергию в сеть. Это также положительно влияет на окупаемость данных проектов.
    В долгосрочной перспективе рынок урегулирует цены на электроэнергию до оптимума ниже сегодняшних цен, но они уже не упадут то прежнего уровня 2018–2020 годов. В выигрышном положении останутся те, кто начнут развитие уже сейчас.

    Выиграют те волости, кто задумается о потенциальных проектах возобновляемой энергии на ранней стадии общего планирования

    Ситуация на рынке электроэнергии во много исходит из риторик Евросоюза по окружающей среде. Поставлены цели «Fit 55” и приобрести к 2050ому году углеродную нейтральность, снижение прочих выбросов загрязняющие окружающую среду и увеличивание эффективности использование природных ресурсов. Достижение этих целей возможно только при политике стимулирования и санкционирования. Тем самым «зеленые решения» становятся более конкурентно способными и шаг за шагом мы движемся ближе к «зеленому будущему». Путь нелегкий и нужно что-то принимать в жертву, на данном этапе это, к сожалению, высокие цены на электроэнергию. Здесь каждый из нас на прямую или косвенно может сделать свой вклад. Начиная от государства со стимулирующей политикой и заканчивая волостями и каждым жителем, который будут более открытыми к осуществлению проектов по возобновляемым источникам энергии.
    Мы часто встречам препятствия при развитии проектов по возобновляемым источникам энергии из-за некорректно проведенных детальных или общих планировок. Именно на этом этапе волость может спланировать и оптимально распределить использование участков земли таким образом, чтобы проекты по возобновляемым источникам энергии могли бы осуществлены с минимальным ущербом к окружающей среде, визуальному эффекту и дальнейшему развитию социальной стороны региона. Здесь нужно искать компромиссы, с учетом критерий рентабельности проектов в зависимости от оптимальности присоединения к электрической системе, влияние на окружающую среду и соответствующие ограничения, общественное мнение. В данных вопросах мы советуем привлекать специалистов всех уровней, включая энергетиков. Специалисты Corle OÜ открыты на сотрудничество с работниками волостей для принятия оптимальных решений на стадии планирования.
    www.corle.ee

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