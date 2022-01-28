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    "Дочка" Freedom Holding Corp. получила право выступать в качестве организатора IPO в США

    Фото: Freedom Holding Corp.

    Дочерняя компания Freedom Holding Corp., Prime Executions, Inc., получила разрешение от американского регулятора FINRA на осуществление деятельности на рынках капитала, а также на работу в сфере инвестиционного банкинга. В Эстонии холдинг представлен инвестиционной платформой FREEDOM24, предлагающей европейцам прямой выход на американский рынок акций.

    Prime Executions Inc. теперь имеет право предоставлять услуги андеррайтинга, обслуживать сделки по объединению компаний и сделки с ценными бумагами, а также участвовать в слиянии организаций. Дополнительно компания будет давать консультации участникам рынка.
    «Для нас большая честь и ответственность получить от американского регулятора право выступать прямым организатором первичных размещений в США. Такие разрешения есть только у нескольких компаний на всем рынке. Уверен, что эти возможности помогут вывести наш бизнес на новый уровень», — заявил глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
    «С поддержкой и ресурсами Freedom Holding Corp. мы намерены активно продвигать наши услуги и наращивать объем операций холдинга в Штатах», — добавил президент и СЕО компании Prime Executions Inc. Роберт Вотзяк.
    Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в 10 странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация превышает $3,5 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Prime Executions была основана в 1986 году и является членом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Freedom Holding Corp. приобрел Prime Executions в 2020 году с целью получения прямого доступа к американскому рынку для клиентов.
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