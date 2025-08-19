«Мне было стыдно признаваться, что я рекрутер!»

Если компания не относится к соискателю по-человечески, то вряд ли стоит ожидать, что она будет лучше относиться к своим работникам, пишет Анетт Кинк, руководитель отдела по подбору персонала Swedbank.
Рынок труда Эстонии сейчас тяжелый. Компании нанимают меньше, чем раньше, в вакансиях требований больше, а кандидатов стало уйма – выбирай не хочу. Меня, как рекрутера, в последнее время всё чаще спрашивают: что делать кандидату, чтобы конкурировать с сотнями других и как-то выделиться?
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?