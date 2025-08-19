Omniva прекращает доставку посылок в США. Тысячи посылок застряли

Вместе с поднятием тарифов США должны были изменить и таможенные процедуры, однако до сих пор этого не сделали.
- Kirjad ja dokumendid veel liiguvad
- Foto: Liis Treimann
С 20 августа Omniva, работающая под брендом Eesti Post, больше не будет отсылать посылки в США. С начала года было отправлено в эту страну 28 000 посылок, что составляет около 4000 посылок в месяц.
