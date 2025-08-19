Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,26%297,36
  • OMX Riga−0,01%916,56
  • OMX Tallinn0,49%2 026,77
  • OMX Vilnius0,07%1 218,52
  • S&P 500−0,31%6 429,44
  • DOW 300,12%44 963,9
  • Nasdaq −0,94%21 427,16
  • FTSE 1000,34%9 189,22
  • Nikkei 225−0,38%43 546,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,2
  19.08.25, 18:14

Omniva прекращает доставку посылок в США. Тысячи посылок застряли

Вместе с поднятием тарифов США должны были изменить и таможенные процедуры, однако до сих пор этого не сделали.
Kirjad ja dokumendid veel liiguvad
  • Kirjad ja dokumendid veel liiguvad
  • Foto: Liis Treimann
С 20 августа Omniva, работающая под брендом Eesti Post, больше не будет отсылать посылки в США. С начала года было отправлено в эту страну 28 000 посылок, что составляет около 4000 посылок в месяц.
