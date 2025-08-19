Назад 19.08.25, 14:54 Прокуратура обвиняет адвоката в нарушении санкций Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором адвокату Урмасу Симону предъявлено обвинение в нарушении международных санкций: он оказывал юридические услуги связанному с Кремлем Фонду защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом («Правфонд»), принимал деньги от «Правфонда» и тем самым делал для «Правфонда» доступными финансовые средства и экономические ресурсы, говорится в обвинении.

Адвокат Урмас Симон обвиняется в нарушении международных санкций.

Foto: Martin Ahven/Õhtuleht/Scanpix

Обвинение связано с профессиональной деятельностью Урмаса Симона, который в период с октября 2023 года по 20 декабря 2024 года был договорным защитником лица, обвиняемого в деятельности, направленной против Эстонии, а за юридические услуги адвокату платила некто Татьяна Соколова, передает rus.err.ee.

Согласно доказательствам, собранным Полицией безопасности, Татьяна Соколова сама не имела ни денег, ни интереса в обеспечении юридической защиты обвиняемого, а фактический заказ этих юридических услуг и их оплату осуществлял связанный с Кремлем «Правфонд», против которого введены санкции.

Согласно обвинению, Симон не позднее начала июня 2024 года узнал о том, что источником денег, которые ему платят за защиту обвиняемого, может быть находящийся под санкциями «Правфонд», и что ему нельзя принимать эти деньги.

Таким образом, обвинение основано не на оказании юридических услуг лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении антигосударственного преступления, а на том, что с 23 июля 2023 года постановлением Совета Европейского союза запрещено использование средств «Правфонда» в Европейском союзе и предоставление этому фонду экономических ресурсов.