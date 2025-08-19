Деловые ведомости
  • 19.08.25, 17:22

Бизнесмен признан виновным в присвоении пожертвований в поддержку Украины

Харьюский уездный суд 19 августа в порядке согласительного производства признал Хенри Лаупмаа виновным в присвоении благотворительных средств, собранных для помощи Украине.
Хенри Лаупмаа.
  • Хенри Лаупмаа.
  • Foto: Liis Treimann
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2470 евро, и остается выплатить 29 000 евро из суммы в размере более 200 000 евро, первоначально собранной в виде пожертвований, передает rus.err.ee.
Имущественный иск в рамках уголовного дела предъявлен не был, Лаупмаа добровольно вернул 183 000 евро.
Согласно обвинению, с сентября 2022 года Лаупмаа собирал пожертвования через онлайн-платформу toeta.me, всего собрано было около 225 000 евро. Собранные в рамках благотворительной кампании средства были предназначены на покупку 21 устройства для радиоэлектронной борьбы у эстонской компании Threod Systems. Кроме того, людям предлагалось сделать пожертвования в пользу Infograafika ja Ergonoomika Instituut, писали ранее «Деловые ведомости».

Статья продолжается после рекламы

Через день после начала уголовного производства Лаупмаа перевел 100 тысяч евро Threod Systems и пообещал вернуть остальные деньги жертвователям. Предприниматель возвращал деньги частями, но по состоянию на июнь 2024 года ему оставалось вернуть еще 36 000 евро. После этого платежи прекратились.
