Акции туристических фирм снова становятся актуальны?

Акции туристических компаний (travel stocks) сильно пострадали с приходом в нашу жизнь коронавируса. Прекратившиеся буквально со дня путешествия и полное непонимание относительно ближайшего будущего, во многом благодаря первой волне коронавируса, всего за месяц сократили стоимость крупнейшего в мире круизного оператора Carnival почти в четыре раза.

Карусель фондовых рынков в прошлом году по-разному повлияла на туристические компании

Вообще минувший год был для фондовых рынков весьма успешным, и большинство индексов увеличилось на несколько десятков процентов. Однако не у всех акций туристических фирм дела шли так хорошо. Если акции крупнейших систем интернет-бронирования и туристический компаний, таких как Booking.com и Expedia.com, а также крупнейших гостиничных сетей, таких как Marriot и Hilton, в 2021 году повысились на несколько десятков процентов, то в общем, за несколькими исключениями (например, American Airlines) крупные авиакомпании (Southwest Airlines, Delta, China Southern Airlines) и круизные операторы (Carnival, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean) закончили год, по сути, на том же месте, на котором начали.

Хуже дела шли у крупных европейских авиакомпаний, таких как Air France/KLM и Lufthansa, которые в прошлом году потеряли соответственно около 20 и 40 процентов от стоимости своих акций. Третий гигант, IAG, смог выйти в ноль. Крупные европейские гостиничные сети, такие как IHG и Accor, сумели сохранить свои акции.

Чего ждать от нынешнего года?

Новый год начался, и вместе с ним пришла новая волна коронавируса, получившего название омикрон. Хотя заражаются им больше, чем когда-либо прежде, и вакцины не обеспечивают людей иммунитетом к этому штамму, туристические компании все же настроены скромно-оптимистично, если говорить о ближайшем будущем.

Во-первых, на подходе вакцины нового поколения (например, Paxlovid от Pfizer), в том числе в виде таблеток. Во-вторых, все больше людей вакцинировано или переболело, и в какой-то момент пандемия должна перейти в стадию эпидемии. В-третьих, люди просто устали сидеть дома и снова хотят путешествовать по миру, что подтверждается и анализом поисковой системы Google, в которой бронирование туристических пакетов, билетов на самолеты и отелей – наиболее частые запросы.

Любопытные акции – есть на что посмотреть

Royal Caribbean Cruises (RCL) – участники рынка с оптимизм смотрят на RCL и считают, что у них есть относительно хорошие шансы вернуть количество пассажиров до уровня, предшествовавшего пандемии, причем уже в течение ближайшего года. Пандемия не отпугнула постоянных клиентов – они лишь обменяли свои билеты на кредит для будущих путешествий.

По словам теперь уже бывшего исполнительного директора компании Ричарда Фэйна (находившегося у руля 30 лет и ушедшего в отставку 3 января), бронирований на будущее лето сделано необычайно много, и на протяжении всего 2022 года уровень бронирований нормальный, при этом цены выше, чем были до пандемии. Он надеялся, что это создаст долгожданный денежный поток, необходимый для погашения долгов, реинвестирования в собственные технологии, продвижения устойчивого развития и инвестиций в новые суда.

Все кварталы последнего года демонстрировали стабильный рост производительности, и это вселило в рынки осторожный оптимизм. К концу года компания надеется вернуть 50 из своих 61 судна. В отчете за третий квартал 2021 года самый крупный в мире оператор круизных судов сообщил о доходе примерно в 457 миллионов долларов, и это можно считать значительным ростом по сравнению с убытком за предыдущий год, составившим 33,7 миллиона долларов.

Квартальные результаты подтвердили, что дела пошли в гору. Ожидаемая средняя целевая цена составляет 100 долларов за акцию, а это означает рост примерно на 31%.

American Airlines (AAL) – одна из крупнейших в мире авиакомпаний снова отмечает рост количества пассажиров. Оборот в третьем квартале 2021 года составил почти 9 миллиардов долларов, что на 20% больше, чем во втором квартале, к тому же компании сообщила о прибыли, которая на 169 миллионов долларов превысила ожидаемую.

Результатов за четвертый квартал, понятное дело, еще нет, но благодаря праздникам этот период является одним из тех, которые отмечаются наибольшим оборотом, и сама компания надеется в этом периоде достигнуть как минимум 6000 отправлений в день. Чтобы пережить тяжелые времена, авиакомпания получила федеральную поддержку в размере как минимум 5,8 миллиарда долларов на выплату зарплаты, и это помогло пережить трудные времена максимально безболезненно.

Учитывая все сказанное выше, стоит приглядеться к этой компании – предположительная средняя целевая цена составит 22,4 доллара за акцию, то есть рост составит примерно 42%.

Airbnb (ABNB) – глобальная интернет-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья предлагает более 5 миллионов вариантов размещения почти во всех странах мира. Благодаря этому подходящее жилье находят путешественники любого типа, будь то люди, впервые выехавшие заграницу на отдых, студенты, которые во время учебы за рубежом хотят жить у кого-то дома, люди, большую часть года проводящие в путешествиях, или любители приключений, которые каждый вечер хотят останавливаться в новом месте. Airbnb объединяет их всех.

При всем при этом, компания, конечно же, берет комиссионные за использование своей услуги. Благодаря ослаблению ограничений, связанных с коронавирусом, люди становятся все более мобильными, и компания восстанавливается. Оборот в третьем квартале прошлого года составил 2,24 миллиарда долларов, увеличившись за год на 67%. Сектор размещения снова процветает, и за последние три месяца результаты улучшились еще на 29%. Это означает, что всего за три месяца клиенты 79,7 миллиона раз бронировали размещение, и, несмотря на продолжающуюся пандемию, за третий квартал компания заработала самый большой за все время своего существования доход и чистую прибыль.

Хотя междугородние и трансграничные маршруты еще не восстановились до уровня, предшествовавшего пандемии, финансовый директор компании Дэйв Стефенсон предполагает, что нынешние тенденции в сфере туризма сохранятся как минимум до конца года. Ожидаемая средняя целевая цена составляет 195 долларов за акцию, то есть наблюдается рост примерно на 41%.

Expedia Group (EXPE) – еще одна из крупнейших компаний, занимающихся посредничеством и бронированием в секторе размещения; управляет такими сайтами, как, например, Expedia и Vrbo. Они управляют продавцами билетов и метапоисковыми системами, предлагающими информацию о местах назначения путешественникам, ищущим возможности размещения через Интернет.

Из-за пандемии коронавируса компании Expedia, как и всему сектору, пришлось испытать на себе очень резкое снижение оборота, но последние экономические результаты позволяют думать, что самое ужасное уже позади. Чистая прибыль за третий квартал 2021 года составила 362 миллиона долларов, что более чем на полмиллиарда больше, чем убыток за предыдущий год, составивший 221 миллион евро, и приближается к уровню 2019 года, когда чистая прибыль составила 409 миллионов долларов.

Скорректированная EBITDA, то есть прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации, второй квартал подряд оставалась позитивной и составила 855 миллионов, что означает рост на 181% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года, когда EBITDA составила 304 миллиона долларов. Доход от продаж за третий квартал составил 2,96 миллиарда долларов, и это почти вдвое больше, чем за такое же время предыдущего года (доход от продаж за III квартал 2020 года составил 1,5 миллиарда евро), и приближается к показателям, предшествовавшим пандемии, когда доход от продаж за третий квартал 2019 года составил 3,55 миллиарда долларов.

Исполнительный директор компании Питер Керн сказал, комментируя отчет о доходах, что, несмотря на продолжающуюся волатильность в восстановлении туризма, хозяйственная деятельность компании в третьем квартале показала очень хорошие результаты благодаря прекрасным показателям Vrbo, а также росту внутреннего туризма и, на самом деле, по сути, всех сфер бизнеса, к которым они имеют отношение. Керн надеется, что в ходе восстановления экономики компания станет еще более агрессивной. Ожидаемая средняя целевая цена составляет 203 доллара за акцию, то есть рост составит примерно 18,7%.

Las Vegas Sands (LVS) – гигант в сфере развлечений и досуга LVS владеет курортами, включающими в себя казино, отели и конференц-центры. Из результатов за третий квартал прошлого года явствует, что доход от продаж у компании вырос до 857 миллионов долларов, что на 92% больше в сравнении с третьим кварталом 2020 года. Однако чистый убыток составил 368 миллионов, что, конечно же, значительно лучше, чем годом ранее, когда чистый убыток составил 565 миллионов долларов.

Неограниченный остаток наличных компании в конце того же квартала составлял 1,64 миллиарда долларов. Исполнительный директор LVS Роберт Голдштейн отметил, что ужесточение ограничений, связанных с пандемией, довольно сильно сказалось на экономических результатах их квартала, но, несмотря не это, они смогли на всех свои рынках достигнуть положительного значения EBITDA.

В последние кварталы LVS сконцентрировались на быстро растущих азиатских локациях. Одним из результатов этого стало объявление компании в марте 2021 года о продаже недвижимости и бизнеса в Лас-Вегасе примерно за 6,25 миллиарда долларов – сделка должна быть завершена в первой половине этого года. Ожидаемая средняя целевая цена составляет 52 доллара за акцию, то есть рост составит примерно 23,8%.

Booking Holdings (BKNG) – крупнейшая глобальная компания, занимающаяся бронированием и посредничеством в секторе размещения и управляющая многими продавцами билетов и метапоисковиками авиабилетов, отелей, размещения и аренды автомобилей. Действует на нескольких платформах, таких как Booking.com, Priceline.com и Agoda.com.

Появление вакцин от коронавируса и постепенное ослабление ограничений, связанных с поездками, оживляют туристический сектор, и акции BKNG отлично восстанавливаются от пандемии, даже уже превысив уровень, которого они достигли до коронавируса. Кроме того, на стратегическом уровне совершались дальновидные действия, в начале пандемии был накоплен и увеличен значительный капитал с целью получения ликвидности на последующие пару лет, поскольку предполагалось, что доходная база исчезнет. Количество персонала по всему миру было сокращено почти на четверть, таким образом удалось порядочно сэкономить на расходах. В результате этих действий балансовая стоимость акций BKNG оставалась очень стабильной.

Поразительный рост с конца марта предыдущего года – на 4 миллиарда долларов – показал кассовый остаток фирмы, и по состоянию на 30 сентября он составил 11,2 миллиарда долларов, сделав компанию одной из самых благонадежных туристических фирм на планете. Несмотря на значительное сокращение расходов, компания продолжила инвестировать в научные разработки и модернизацию. Одной из наиболее многообещающих инициатив является «Объединенное видение путешествий». Идея заключается в том, чтобы поддерживать бесперебойное общение с клиентами, поддерживаемое сложными платежными системами. Это должно помочь сократить расходы и повысить общий коэффициент конверсии и обновления, что повлечет за собой увеличение роста доходов.

В последние месяцы компания была тесно связана с различными слияниями и поглощениями. В ноябре за 1,2 миллиарда долларов был куплен сайт Getaroom с целью увеличения доли рынка в туристическом секторе и расширения партнерских отношений. На очереди на покупку за 1,83 миллиарда долларов находится Etraveli Group, при помощи которой компания хочет предлагать клиентам упрощенное бронирование авиабилетов без всевозможных побочных проблем и времени ожидания. В дополнение ко всему прочему, дочерняя компания BKNG Kayak совместно с Inovia Capital for Life House возглавили раунд финансирования серии С в размере 60 миллионов долларов для выпуска на рынок нового сервиса.

Booking Holdings продемонстрировали очень хорошие результаты в третьем квартале минувшего года – количество бронирований ночлега увеличивалось третий квартал подряд, прежде всего благодаря улучшению результатов в Европе. Доход от продаж составил 4,68 миллиарда долларов, что более-менее равняется показателям до пандемии и более чем вдвое превышает показатели третьего квартала 2020 года.

Хотя по-прежнему существуют ограничения на трансграничные путешествия, все вышеизложенное позволяет компании очень плавно перейти в следующий год. Ожидаемая средняя целевая цена составляет 2814 доллара за акцию, то есть рост составит примерно 19%.