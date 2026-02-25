Гибкий рабочий график – уже по закону

Мнения о планируемых в Эстонии поправках к Закону о трудовом договоре разделились кардинально. В то время как работодатели видят в этом положительные изменения не только для них самих, но и для работников, профсоюзы с этим совершенно не согласны и требуют пересмотра законопроекта.