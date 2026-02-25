Гибкий рабочий график – уже по закону

13 февраля вступили в силу поправки к Закону о трудовом договоре, которые предусматривают более гибкую организацию труда и позволяют работнику и работодателю заключать соглашения о гибком рабочем времени.
Партнер и руководитель отдела юридического консультирования Grant Thornton Baltic Кристель Тийтс.
Соглашение о гибком рабочем времени дает возможность работнику при желании отрабатывать дополнительные часы сверх согласованного объема – до достижения полной рабочей нормы – именно в самое удобное для себя время.
Мнения о планируемых в Эстонии поправках к Закону о трудовом договоре разделились кардинально. В то время как работодатели видят в этом положительные изменения не только для них самих, но и для работников, профсоюзы с этим совершенно не согласны и требуют пересмотра законопроекта.
