Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,28%317,57
  • OMX Riga0,13%897,54
  • OMX Tallinn0,07%2 084,7
  • OMX Vilnius−0,44%1 397,26
  • S&P 5000,46%6 921,69
  • DOW 300,23%49 288,51
  • Nasdaq 0,93%23 075,94
  • FTSE 1000,88%10 775,01
  • Nikkei 2252,2%58 583,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,02
  25.02.26, 15:56

Гибкий рабочий график – уже по закону

13 февраля вступили в силу поправки к Закону о трудовом договоре, которые предусматривают более гибкую организацию труда и позволяют работнику и работодателю заключать соглашения о гибком рабочем времени.
Партнер и руководитель отдела юридического консультирования Grant Thornton Baltic Кристель Тийтс.
Соглашение о гибком рабочем времени дает возможность работнику при желании отрабатывать дополнительные часы сверх согласованного объема – до достижения полной рабочей нормы – именно в самое удобное для себя время.
  01.04.25, 06:00
Кто больше выигрывает от гибкого трудового договора – работник или работодатель?
Мнения о планируемых в Эстонии поправках к Закону о трудовом договоре разделились кардинально. В то время как работодатели видят в этом положительные изменения не только для них самих, но и для работников, профсоюзы с этим совершенно не согласны и требуют пересмотра законопроекта.
  02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

  23.02.26, 13:38
  23.02.26, 08:30
  22.02.26, 14:38
  24.02.26, 11:37
  22.02.26, 12:25
  23.02.26, 14:16
  25.02.26, 18:00
  25.02.26, 16:45
  25.02.26, 15:56
  25.02.26, 15:52
  25.02.26, 14:50
  25.02.26, 13:39
  25.02.26, 13:12
  25.02.26, 12:42
  23.02.26, 13:38
Новейший ресторан пивоварни Põhjala закрывается. «Концепция не сработала»
Автоналог и спад экономики: крупнейший дилер Subaru в Эстонии ушел в минус
Прокуратура обвиняет трех человек и 12 компаний в крупном отмывании денег
Зюлейха Измайлова: мы рискуем потерять уже второе впустую потраченное десятилетие в энергетике
Банки получат право приостанавливать подозрительные операции
Страны ЕС не смогли принять 20-й пакет санкций против России
«Город в городе»: бывшая фабрика Лютера превратится в современный городской квартал
Content Marketing
  20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

