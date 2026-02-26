Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−1,32%314,26
  • OMX Riga0,12%897,51
  • OMX Tallinn−0,35%2 075,95
  • OMX Vilnius−1,5%1 382,3
  • S&P 5000,81%6 946,13
  • DOW 300,63%49 482,15
  • Nasdaq 1,26%23 152,08
  • FTSE 1000,17%10 824,43
  • Nikkei 2250,29%58 753,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,83
  • OMX Baltic−1,32%314,26
  • OMX Riga0,12%897,51
  • OMX Tallinn−0,35%2 075,95
  • OMX Vilnius−1,5%1 382,3
  • S&P 5000,81%6 946,13
  • DOW 300,63%49 482,15
  • Nasdaq 1,26%23 152,08
  • FTSE 1000,17%10 824,43
  • Nikkei 2250,29%58 753,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,83
  • 26.02.26, 12:45

Немецкий гигант получил разрешение на покупку эстонского отопительного бизнеса

Немецкий энергетический гигант Danpower получил от Департамента конкуренции разрешение на приобретение контрольного пакета в эстонской компании SW Energia.
Пять лет назад SW Energia открыла котельную в Абья-Палуоя.
  • Пять лет назад SW Energia открыла котельную в Абья-Палуоя.
  • Foto: Elmo Riig / Sakala / Scanpix
В результате сделки немецкая энергетическая компания приобретает 63,4% в эстонском производителе тепла SW Energia и 66% в компании по перевозке топлива TH Hake.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 28.01.26, 13:34
Немецкий энергетический гигант покупает эстонский бизнес. «Пришло время выходить на международный уровень»
Немецкий энергетический гигант Danpower приобретает контрольный пакет в эстонской отопительной компании SW Energia. При поддержке немцев SW Energia намерена выйти на зарубежные рынки и ходатайствовать об участии в крупных проектах, куда ранее доступ был закрыт.
Новости
  • 25.02.26, 15:52
Из-за морозов Utilitas пришлось запустить дорогие газовые станции
Январь, который оказался на 5 градусов холоднее среднего, заставил производителей тепла в отдельные периоды вырабатывать более чем на треть больше тепла, и вместо более дешевой древесной щепы использовать более дорогие альтернативы.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.02.26, 11:37
Автоналог и спад экономики: крупнейший дилер Subaru в Эстонии ушел в минус
2
Новости
  • 23.02.26, 13:38
Новейший ресторан пивоварни Põhjala закрывается. «Концепция не сработала»
3
Новости
  • 25.02.26, 08:44
Американский производитель игрушек требует банкротства эстонского партнера и обвиняет его в плагиате
4
Новости
  • 25.02.26, 11:00
Спа-бизнес под давлением: счет за электроэнергию вырос на 75%
5
Новости
  • 23.02.26, 08:30
Забытое наследие шоколадной индустрии: Эстония должна была стать такой же успешной, как Швейцария и Бельгия
6
Инвестор Тоомас
  • 25.02.26, 14:50
Инвестор Тоомас: вот она – худшая сделка с акциями в моей жизни

Последние новости

Новости
  • 26.02.26, 12:45
Немецкий гигант получил разрешение на покупку эстонского отопительного бизнеса
Биржа
  • 26.02.26, 12:13
Прибыль Incap упала почти на 40%
Подсказка
  • 26.02.26, 11:23
НТД подсказывает: при декларировании инвестиций уделите внимание деталям
Биржа
  • 26.02.26, 10:33
Bitcoin совершил мощный рывок
Новости
  • 26.02.26, 10:05
Arco Vara выбрала нового руководителя
Биржа
  • 26.02.26, 08:50
Превзошедшие ожидания результаты Nvidia обеспечили центры обработки данных
Новости
  • 26.02.26, 08:32
С сегодняшнего дня при аутентификации на госуслугах используется Smart-ID+
Биржа
  • 26.02.26, 08:10
Акционеры об уходе Ныгене из Tallink: один из лучших руководителей, который оставит после себя качественную акцию

Сейчас в фокусе

Свободное падение акций Novo Nordisk стерло более половины стоимости моей позиции и увело меня в минус более чем на 18 000 евро.
Инвестор Тоомас
  • 25.02.26, 14:50
Инвестор Тоомас: вот она – худшая сделка с акциями в моей жизни
Мягкие игрушки американского производителя Ty популярны и в Эстонии, однако за милым фасадом бизнеса разгорелся острый конфликт.
Новости
  • 25.02.26, 08:44
Американский производитель игрушек требует банкротства эстонского партнера и обвиняет его в плагиате
Первые акции поддержки Украины в Таллинне, 26 февраля 2022 года. Тогда еще никто не представлял, насколько затянется война и как она затронет экономику Эстонии.
Новости
  • 25.02.26, 06:00
Четыре года «военной экономики»: как Эстония научилась жить без восточного соседа
Генеральный директор Laulasmaa Spa Лаури Лиллемаа перед спа-отелем Laulasmaa. В руках он держит счет за электричество.
Новости
  • 25.02.26, 11:00
Спа-бизнес под давлением: счет за электроэнергию вырос на 75%
Представительство Mariine Auto в Таллинне, на улице Веэренни.
Новости
  • 24.02.26, 11:37
Автоналог и спад экономики: крупнейший дилер Subaru в Эстонии ушел в минус
Сейчас на месте некогда ценного промышленного производства раскинулась пустошь.
Новости
  • 24.02.26, 14:26
«Город в городе»: бывшая фабрика Лютера превратится в современный городской квартал
Галерея
На прошедшей в январе крупнейшей в мире технологической выставке CES Donut Lab объявила о создании супербатареи.
Новости
  • 25.02.26, 18:00
Создатели «чудо-аккумулятора» представили первые результаты испытаний
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026