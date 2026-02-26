Немецкий гигант получил разрешение на покупку эстонского отопительного бизнеса

Немецкий энергетический гигант Danpower приобретает контрольный пакет в эстонской отопительной компании SW Energia. При поддержке немцев SW Energia намерена выйти на зарубежные рынки и ходатайствовать об участии в крупных проектах, куда ранее доступ был закрыт.
Январь, который оказался на 5 градусов холоднее среднего, заставил производителей тепла в отдельные периоды вырабатывать более чем на треть больше тепла, и вместо более дешевой древесной щепы использовать более дорогие альтернативы.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.