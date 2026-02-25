Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%312,59
  • OMX Riga0,17%900,13
  • OMX Tallinn−0,09%2 066,23
  • OMX Vilnius0,32%1 384,53
  • S&P 500−0,58%6 869,21
  • DOW 30−1,15%48 932,34
  • Nasdaq −0,77%22 701,77
  • FTSE 1000,73%10 926,36
  • Nikkei 2250,16%58 850,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,34
  27.02.26, 16:57

Эксперт объясняет: правила служебных командировок и суточные в 2026 году

Рассмотрим, какие действия сопровождают служебную командировку, в том числе требования к выплате и декларированию суточных в 2026 году.
При направлении в зарубежную командировку работник вправе требовать аванс по суточным.
  • При направлении в зарубежную командировку работник вправе требовать аванс по суточным.
Согласно языковому порталу Института эстонского языка, командировка – это «выполнение трудовых обязанностей вне места работы, предусмотренного трудовым договором». В соответствии с частями 1 и 2 статьи 21 Закона о трудовом договоре (далее – TLS), работодатель вправе направить работника для выполнения служебных обязанностей вне установленного договором места работы на срок до 30 календарных дней подряд. На более длительный срок направить человека в командировку можно только в том случае, если работодатель и работник договорились о более продолжительном периоде, пишет тематический портал palgauudised.ee.
