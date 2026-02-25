Эксперт объясняет: правила служебных командировок и суточные в 2026 году

Согласно языковому порталу Института эстонского языка, командировка – это «выполнение трудовых обязанностей вне места работы, предусмотренного трудовым договором». В соответствии с частями 1 и 2 статьи 21 Закона о трудовом договоре (далее – TLS), работодатель вправе направить работника для выполнения служебных обязанностей вне установленного договором места работы на срок до 30 календарных дней подряд. На более длительный срок направить человека в командировку можно только в том случае, если работодатель и работник договорились о более продолжительном периоде, пишет тематический портал palgauudised.ee.